Delia Duran fa una rivelazione shock al Grande Fratello Vip6: “Loro per me praticano l’amore libero”

Grande Fratello

Delia Duran è entrata in corsa al Grande Fratello Vip6, ma si è guadagnata un posto da vera protagonista. La modella venezuelana, infatti, ha tenuto banco per settimane con le vicende del triangolo amoroso, formato dall’attrice, Alex Belli e Soleil Sorge.

Il marito di Delia Duran è anche rientrato nella Casa più spiata d’Italia proprio per chiarire il rapporto con la modella e l’influencer, ma, poi, ha dovuto abbandonare di nuovo il reality show. Delia Duran, comunque, si è guadagnata un posto nella finale del Grande Fratello Vip6.

Proprio sull’amore libero, Delia Duran ha recentemente fatto una nuova rivelazione all’interno della Casa, come riportato da Biccy

La rivelazione di Delia Duran al GF Vip6 sull’amore libero

Delia Duran e Alex Belli hanno parlato più volte di amore libero al Grande Fratello Vip6. I due attori, infatti, hanno rivelato, più volte, d’intrattenere un rapporto amoroso privo di costrizioni.

Negli ultimi giorni, Delia Duran ha rivelato di essere convinta che, un altro concorrente del Grande Fratello Vip6, pratichi questa tipologia d’amore.

Si tratterebbe di Giucas Casella e della sua compagna Valeria: “Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta, a parte me e Alex, che segue l’amore libero.

Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature“.

Le motivazioni del sospetto di Delia Duran sull’amore libero

Delia Duran si è detta convinta che anche Giucas Casella e Valeria pratichino l’amore libero.

La modella venezuelana ha spiegato le motivazioni della sua certezza: “Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero”.

Manila Nazzaro, però, non è sembrata convinta di quest’idea: “Ma sei sicura?

Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione“.