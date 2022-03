“Noi” la fiction con Lino Guanciale inizia su Rai 1: ora, trama e anticipazioni della prima puntata

Serie TV - Fiction

Noi prende il via con la prima puntata in onda su Rai1 domenica 6 marzo 2022. Scopri la trama dei primi due episodi della fiction con Lino Guanciale.

Una delle ficiton più attese del 2022 prende finalmente il via su Rai1 svelando le sue prime due puntate. A partire dalle ore 21.25 di domenica 6 marzo 2022 Lino Guanciale sarà il protagonista della nuova serie dal titolo Noi, attesissimo remake italiano della celeberrima serie This is Us con Milo Ventimiglia. La fiction arriva sul canale per raccontare non solo la storia di una famiglia al via nel 1984 a Torino e lungo gli svariati decenni della loro vita ma mostrerà anche uno spaccato del cambiamento nel nostro Paese al pari di quello dei suoi tanti protagonisti. Gli eventi più significativi si svilupperanno in un susseguirsi di flashback del passato e tuffi intensi nel presente a partire dai primi due episodi dal titolo di Il gioco della vita ed I fantastici 3.

Noi: la prima puntata in onda su Rai 1

La prima puntata di Noi arriva finalmente sui nostri teleschermi a partire dalle ore 21:25 di domenica 6 marzo. Rai1 è pronta a svelare le vicende dei protagonisti dell’adattamento italiano di This is us, serie famosa in tutto il mondo per il racconto attraverso i decenni di una famiglia americana.

Lo stesso avverrà nella versione italiana del prodotto che cercherà di raccontare anche il nostro Paese attraverso la storia dei personaggi interpretati da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, che sono i genitori Pietro e Rebecca, oltre ai meno noti Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone ad interpretare i loro figli e gli altri interpreti Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.

Noi: la trama della prima puntata

Il primo episodio di stagione ha il titolo di Il gioco della vita nel quale saremo catapultati in una Torino del 1984 quando sarà il compleanno di Pietro, marito di Rebecca che aspetta tre gemelli.

Proprio in questo giorno alla donna si romperanno le acque ed i due corrono d’urgenza in ospedale dove il parto sarà tutt’altro che semplice. I neo genitori insieme alla grande gioia per la nascita dei loro figli dovranno fare i conti con un grande dolore.

I fantastici 3 è il titolo del secondo episodio di serata che ci mostra i neogenitori passare le loro prime ora con i figli. Il periodo sarà molto combattuto a causa dell’immenso dolore che sta vivendo la coppia in seguito al parto e la difficile gestione di tre gemelli non aiuterà il loro umore. Rebecca e Pietro saranno molto stanchi ed addolorati ma la loro nuova vita li porta ad essere forti.