Davide Silvestri rivela il suo diabolico piano contro le sorelle Selassié: “Bisogna separarle”

Grande Fratello

Il 14 marzo, data della finale del Grande Fratello Vip, si avvicina e ogni gieffino è alle prese con i propri piani per arrivare fino in fondo alla gara. Tra questi chi ha le idee più chiare è probabilmente Davide Silvestri, che proprio in queste ore ha rivelato ad alcune coinquiline il suo piano per evitare l’eliminazione, anche a costo di distruggere l’armonia tra Jessica e Lulù Selassié.

Davide Silvestri, il suo piano per arrivare alla finale del Grande Fratello Vip

Ogni concorrente del Grande Fratello Vip è oggi alle prese con il proprio piano per arrivare alla finale del reality, che si terrà il 14 marzo.

Senza dubbio è arrivato il momento di giocare d’astuzia e Davide Silvestri sembra saperlo molto bene, dal momento che ha capito cose deve fare per eliminare parte della concorrenza.

Confidandosi con Manila Nazzaro e Delia Duran, il gieffino ha prima espresso i suoi timori, rivelando di essere sicuro che durante la prossima diretta sarà lui ad essere eliminato, e poi ha spiegato alle due coinquiline cosa sarebbe necessario fare per mettersi al riparo.

“Miriana vince. Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme quindi bisogna separarle” sussurra i gieffino, ma subito dopo nella clip che in queste ore circola sul web salta l’audio e non è ben chiaro cos’abbia detto in seguito.

David3 che parla per strategia di separare le sorelle, viene censurato #jeru pic.twitter.com/owEXSmG6aa — Fabrizia 。◕‿◕。 (@lazia1989) March 4, 2022

Qualcuno però sul web ha rivelato cos’avrebbe detto Silvestri nel momento in cui è stato censurato e riguarda Manuel Bortuzzo, al momento coinvolto in una relazione con Lucrezia Selassié.

Davide Silvestri, i suoi piani riguardano anche il rapporto tra Manuel e Lulù

Se finora Davide Silvestri è apparso piuttosto sereno e affatto preoccupato dalla finale del Grande Fratello Vip, oggi sembra aver tirato fuori le unghie e ha iniziato a pensare al suo piano per arrivare fino in fondo nel reality. Come anticipato ha intenzione di separare le sorelle Selassié, nella speranza che una delle due finisca al televoto.

L’audio della clip incriminata, però, salta proprio sul più bello e non è chiaro come il gieffino abbia intenzione di procedere.

Agli utenti Twitter però non sfugge nulla e in queste ore si sono detti abbastanza sicuri di aver capito che Silvestri abbia anche intenzione di minare il rapporto tra Lulù e Manuel, come si può leggere in alcuni commenti sul social: “Una volta fuori parlerò io con Manu e gli farò capire chi è la sua fidanzata” avrebbe rivelato, secondo alcuni, alle due coinquiline.

È necessario ricordare, tuttavia, che non esistono video a supporto di questa tesi e che si tratta di una ricostruzione fatta dagli utenti.

Senza dubbio in queste ultime settimane Davide e Lulù sono stati protagonisti di una lite fuori onda, per cui è probabile che al momento – dovendo scegliere contro chi schierarsi – il gieffino abbia scelto la principessa. D’altra parte l’attore ha anche avuto diversi scontri anche con Soleil, per cui si può pensare che abbia in mente anche altri piani.

Non si può infatti dimenticare che Lulù è già stata annunciata come finalista del reality e che, quindi, al momento non è possibile portarla al televoto, mentre sulla Sorge (nonostante appaia ancora come la concorrente più forte) non ci sono ancora certezze.