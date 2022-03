Vostro Onore su Rai1: la trama del nuovo appuntamento con Stefano Accorsi. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

La prima serata del lunedì di Rai1 torna ad ospitare le vicende di Vostro Onore. La miniserie tv che ha debuttato con successo la scorsa settimana torna a mostrare gli sviluppi di trama del personaggio interpretato da Stefano Accorsi. Lunedì 7 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 andranno in onda il terzo e quarto episodio di stagione dell’adattamento italiano del successo americano dal titolo di Your Honor, che mostreranno le azioni poco professionali di Vittorio Pagani nel tentativo disperato di continuare a coprire quello che ha commesso il figlio. Le anticipazioni della trama della puntata di questa sera composta dai due nuovi episodi.

Vostro Onore: la seconda puntata della miniserie tv di Rai1

Vostro Onore ritorna in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 7 marzo 2022. A partire dalle ore 21:30 tornano le vicende del giudice milanese interpretato da Stefano Accorsi che è strenuamente alla prese con il tentativo di nascondere il coinvolgimento del figlio in uno spinoso caso giudiziario.

I depistaggi del suo personaggio finiranno sotto la lente di ingrandimento degli altri protagonisti della trama interpretati egregiamente da Remo Girone, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro.

Vostro Onore: le anticipazioni dei due episodi di serata

Nel primo episodio in onda a partire dalle ore 21:30 Ludovica svela finalmente a Vittorio quale sia la posizione di Nino, ancora in carcere con l’accusa di aver investito e ridotto in fin di vita il giovane Silva. Vittorio e Salvatore si muoveranno nell’ombra per far sparire un’altra macchina che darebbe scacco matto alla loro messa in scena.

Intanto il Danti decide di indagare utilizzando degli informatori proprio tra i Silva, mentre proprio un membro della banda di nome Carlos finisce in carcere e promette vendetta.

Il secondo episodio di serata ci mostrerà le intenzioni di Carlos in carcere, arrivato lì proprio per colpire Nino. Si sviluppa così una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva mentre il giudice dovrà pensare a come portare avanti il suo pian. Vittorio cercherà di tutelare Nino mettendolo in un programma di protezione, palesando ancora una volta le sue intenzioni illegali. Con le sue azioni Vittorio danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava che, furioso, pianifica la sua vendetta.