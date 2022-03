Alina Kabaeva, “amante” di Vladimir Putin, al momento si troverebbe in Svizzera con i loro figli: chi è la donna del mistero

Politica

Da diversi anni corre voce che Vladimir Putin, dopo il divorzio da Ljudmila Škrebneva, si sia legato alla ginnasta olimpica Alina Kabaeva e che la coppia avrebbe dei figli. Rumor che sono sempre stati smentiti dal Cremlino, ma che sono proseguiti fino ad oggi, momento in cui alcuni portali internazionali hanno diffuso la notizia che la donna al momento si troverebbe in Svizzera insieme ai 4 figli avuti dalla relazione con il presidente russo.

Alina Kabaeva, chi è la donna con cui Vladimir Putin avrebbe una relazione

Alina Kabaeva è una delle ginnaste con maggiori premi vinti nella storia della ginnastica ritmica – avendo vinto ben 2 medaglie olimpiche, 14 mondiali e 21 europei nella disciplina.

Nata a Taškent (in Uzbekistan), la donna ha ufficialmente doppia cittadinanza, russa e uzbeka.

La sua attività da ginnasta inizia a soli 6 anni e, anche se all’inizio i suoi insegnanti non la ritenevano all’altezza, pian piano viene notata per la grande scioltezza d schiena e le capacità di slancio. Negli anni si è guadagnata il soprannome di “donna più flessibile della Russia” proprio grazie alle sue capacità. Si è dedicata inoltre alla carriera da modella, posando nuda e avvolta solo in una pelliccia di animale per una nota rivista maschile.

Alina Kabaeva

Dal 2007 al 2014 è stata inoltre deputata della Duma per il partito Russia Unita e proprio in questi anni sono iniziati a circolare i primi rumor sulla relazione con Vladimir Putin, con il quale è stata spesso avvistata insieme. Come anticipato, però, la notizia è stata a più riprese smentita dal Cremlino, che avrebbe anche fatto chiudere il giornale (Moskovsky Korrespondent) che per primo aveva riportato la notizia nel 2008 – in cui si riportava la news che il politico stava divorziando dalla moglie Ljudmila Škrebneva e aveva intrapreso una storia con la Kabaeva.

Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin oggi si troverebbe in Svizzera

Le notizie sul presunto legame tra Alina Kabaeva e Vladimir Putin, nonostante tutto, non sono mai cessate e diversi giornali negli anni hanno riportato la notizia che i due avrebbero avuto anche dei figli insieme. Rumor che continuano ancora oggi, dal momento che si parla nuovamente di questa “famiglia segreta”.

Stando a quanto riportato da Page Six, che parla di una fonte anonima vicina al portale, la Kabaeva si sarebbe rifugiata in Svizzera insieme ai 4 figli della coppia (due gemelle e altri due bambini) e che a metterli al sicuro nel paese sarebbe stato proprio Putin.

Il sito spiega inoltre che i quattro bambini avrebbero tutti passaporto svizzero e per questo si presume che anche la loro madre lo abbia.

Come riporta sempre Page Six, però, la Svizzera (da sempre neutrale) il 28 febbraio si sarebbe schierata contro la Russia congelando i beni di un elenco di persone e società del paese, rivelando anche che presto saranno predisposte sanzioni finanziarie contro lo stesso presidente russo, il primo ministro Mikhail Mishustin e il ministro degli esteri Sergey Lavrov. Ad oggi, non a caso, la Russia ha stilato una lista di paesi ostili, tra cui infatti figura anche la Svizzera.

Non è chiaro, tuttavia, se le decisioni del Consiglio federale svizzero colpiranno anche la presunta famiglia segreta di Putin, dal momento che, come riferisce il portale su menzionato, i beni di Alina Kabaeva sarebbero accuratamente nascosti.