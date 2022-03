Francesca Ferragni sorprende i fan con la prima ecografia del futuro bebè: la famiglia è al settimo cielo

Gossip

Che la famiglia Ferragni sia ormai molto abituata a condividere ogni dettaglio della propria vita con i fan è piuttosto evidente e spesso anche la più riservata delle tre sorella, Francesca, ne approfitta per mostrare ai propri follower cosa accade nella sua vita. Qualche mese fa ha infatti svelato su Instagram di essere incinta e oggi, sorprendendo ed emozionando gli utenti, ha condiviso anche un’ecografia del futuro bebè.

Francesca Ferragni, la foto dell’ecografia sui social e tutti i dettagli sul bambino

A dicembre Francesca Ferragni ha sorpreso i suoi follower rivelando di essere incinta, approfittandone per condividere anche una serie di scatti in compagnia della sua dolce metà, Riccardo Nicoletti.

Più di recente ha poi anche svelato il sesso del bambino, un maschietto, proseguendo la tradizione di famiglia di tenere aggiornati i propri fan sui grandi eventi della propria vita privata.

Non finisce qui, però, dal momento che proprio in queste ore la ragazza ha voluto condividere anche un’ecografia del bimbo, che ovviamente ha fatto subito il pieno di like, a partire proprio dalla famiglia Ferragni. Tra i primi commenti, infatti, si può leggere quello di Valentina, sorella di Francesca e Chiara, che ha prontamente scritto: “Il mio nipotino meraviglioso“.

Come si può leggere dalla didascalia, Francesca è oggi al sesto mese di gravidanza, per cui manca davvero poco al lieto evento. Negli ultimi mesi sia lei che il compagno Riccardo hanno spesso commentato la notizia sui social, mostrando tutta la loro gioia all’idea di poter mettere su famiglia.

Nonostante però non abbiano avuto paura di condividere ogni dettaglio con i fan, un ultimo segreto è ancora gelosamente custodito dalla coppia, il nome del bambino. Probabilmente, come accade sempre più spesso sui profili social dei vip, attenderanno il giorno della nascita per rivelare anche questo ultimo particolare.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: la loro storia d’amore

Come anticipato, Francesca è senz’altro la più riservata delle sorelle Ferragni, ma questo non le ha impedito di rendere spesso partecipi i suoi follower di ciò che accade nella sua vita, soprattutto per quanto riguarda un evento importante come la gravidanza.

È sicuramente noto che la ragazza è fidanzata con Riccardo Nicoletti da moltissimo tempo, precisamente dal 2009, e che si sarebbero conosciuti a Cremona, città in cui hanno successivamente convissuto.

Diverso tempo fa la coppia ha anche adottato un cane, di nome Gabri, che molto spesso appare anche negli scatti di coppia.

Per quanto riguarda la dolce metà di Francesca, non si sa moltissimo se non che Riccardo suona la chitarra e ha ben due gruppi musicali, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Inoltre lavora come come responsabile nella LPS Electomics, una società elettrica.