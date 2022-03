Le Iene con Belen e Mammucari: tutti i servizi e gli ospiti della trasmissione in onda questa sera

Programmi TV

Le Iene tornano in onda con la conduzione di Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Scopri tutti i servizi che andranno in onda in prima serata su Italia1 mercoledì 9 marzo.

Mercoledì 9 marzo 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 vanno in onda i nuovi servizi de Le Iene che proporranno al pubblico anche dei contributi sulla drammatica situazione che sta vivendo il popolo ucraino. Belen Rodriguez e Teo Mammucari saranno nuovamente al centro dello studio della trasmissione per il lancio dei contributi che vedranno in primis Ismaele La Vardera nel racconto della catena di aiuti umanitari voluta ed organizzata dallo stesso programma, ed anche la toccante intervista di Giulio Golia ad una profuga che è scappata dalla guerra fino in Italia per dare luce a sua figlia.

I conduttori si muoveranno aiutati dallo stand up comedian Eleazaro Rossi e da Max Angioni, volto noto della seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori.

Le Iene: la quinta puntata della nuova stagione e tutti gli ospiti

Le Iene tornano al gran completo su Italia1 nella prima serata di mercoledì 9 marzo 2022. Teo Mammucari e Belen Rodriguez a partire dalle ore 21:20 riprendono il ruolo dei mattatori del programma irriverente al fianco di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra gli ospiti della nuova puntata che sbarcheranno in studio ci saranno la vecchia conoscenza del programma Enrico Brignano, già volto noto della trasmissione nell’edizione del 2011, il cantante Michele Bravi, che intonerà il suo successo sanremese, mentre l’intervista del nuovo appuntamento sarà a Bresh, giovane rapper amato dai giovani che ha appena pubblicato il suo nuovo album.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della quinta puntata

Nel corso nel nuovo appuntamento la trasmissione tornerà ad occuparsi della delicata situazione tra Russia ed Ucraina, svelando alcuni toccanti servizi. Il primo sarà quello di Ismaele La Vardera che racconterà della grande catena di aiuti umanitari che ha preso corpo in questi giorni per aiutare il popolo ucraino e che ha visto protagonista lo stesso programma che di fatto ha organizzato gli spostamenti degli aiuti.

Giulio Golia ci mostrerà la sua intervista a Yulia, una donna scappata dall’Ucraina quando era al nono mese di gravidanza e che nel nostro Paese ha dato la luce ad un nuova speranza, la sua secondogenita. Yulia ci farà sentire il racconto del difficile viaggio intrapreso e della decisione di suo marito di rispondere alla chiamata dell’esercito.

Il reportage di Gaston Zama ci racconta invece i nuovi complottisti venuti a galla alla scoppio della guerra, facendo sentire il loro pensiero su come il conflitto sia una finzione voluta da chissà quali poteri forti.