Uomini e Donne anticipazioni 9 marzo: Gemma Galgani propone un massaggio, a chi è interessata la Dama?

Uomini e Donne

Gemma Galgani non ha avuto molto fortuna nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. La Dama torinese, infatti, non è riuscita a creare un rapporto duraturo con nessun Cavaliere. Sia con Costabile, che con Leonardo Bozzetti, infatti, la storia è finita velocemente, lasciando Gemma Galgani, piuttosto delusa. Anche Massimiliano Bartolini, di cui la Dama torinese si era invaghita nelle ultime puntate. Ha preferito Nadia Marsala a Gemma Galgani. Il Cavaliere ha, in seguito, lasciato il dating show, proprio con la Dama, facendole, anche, una vera e propria dichiarazione d’amore.

Tra gli ultimi Cavalieri a entrare a far parte del parterre di Uomini e Donne, c’è Franco.

Il professore è, spesso, in lotta con Tina Cipollari per i suoi modi di fare.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 9 marzo, Gemma Galgani dimostrerà il suo interesse proprio per Franco, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 9 marzo: Gemma Galgani e Franco

Gemma Galgani è rimasta senza corteggiatori ormai da un bel po’ di tempo. La Dama torinese, infatti, non è stata chiamata al centro dello studio televisivo nelle ultime puntate, non avendo una nuova frequentazione da raccontare al pubblico televisivo.

Secondo le anticipazioni della puntata del 9 marzo, però, Gemma Galgani si prenderà, nuovamente, la scena. La Dama torinese deciderà di fare arrivare nello studio televisivo un lettino da massaggio.

Gemma Galgani proporrà la coccola rilassante proprio al Cavaliere Franco.

Uomini e Donne anticipazioni 9 marzo: torna Federica Aversano

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 9 marzo, Matteo Ranieri potrebbe tornare protagonista del dating show. Il tronista, dopo un periodo di stop del suo percorso nel programma televisivo, ha cominciato la conoscenza con due nuove corteggiatrici.

Ma, secondo le anticipazioni, nella puntata del 9 marzo, tornerà a Uomini e Donne, però, anche Federica Aversano per corteggiare il tronista. Lui, però, deciderà d’eliminare la ragazza.