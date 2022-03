Al Bano rompe il silenzio su Vladimir Putin: “Non avrei mai immaginato”. Il cantante ha preso una decisione

TV e Spettacolo

Fino a poche settimane fa, non è un segreto che Vladimir Putin avesse molti estimatori anche in Italia: Salvini, ovviamente, ma anche personalità dello spettacolo come Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ora ha commentato quanto fatto dal leader russo, annunciando anche di aver preso una decisione sul suo futuro lavorativo.

Al Bano si allontana da Putin e condanna l’invasione in Ucraina: le sue parole

Per un Matteo Salvini che ancora non si è esposto e rimedia figuracce internazionali proprio per la sua vicinanza mai nascosta al leader del Cremlino, c’è un Al Bano che ha molti meno timori a esporsi e fare un deciso passo indietro.

Nel corso del programma Un giorno da pecora, non ha nascosto le sue simpatie passate per Putin: “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore“. Tuttavia, aggiunge, “non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli“.

Incontrato quattro volte nel corso della sua carriera, il parere di Al Bano su Putin era decisamene buono: “La sensazione mia è stata positiva, le cose che politicamente e mondialmente ha fatto Putin sono di notevole valore e lo ha dimostrato“. Ora, invece, è diventato “un capo che detta legge“.

A lui, aggiunge, avrebbe qualcosa da dire: “Direi ‘fermati finché sei in tempo‘. Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente“. Anzi, “agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile“.

Al Bano annulla tutti i concerti in Russia: l’annuncio del cantante

Il legame di Al Bano con la Russia va al di là di Vladimir Putin: lì, nel 2013, è andata in scena la reunion con Romina Power ed è sempre stato uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico russo.

Lì ha anche molti contatti e durante l’intervista ha raccontato che “un personaggio molto importante” ha descritto la situazione dicendo che “è un macello“.

Come molti, Al Bano spera che sia proprio l’opinione pubblica russa a intervenire: “Penso che prima o poi lo faranno, scaricheranno tutto sulle spalle di Putin. Dovrebbe stare attento alla sua vita, proprio da parte di coloro che fino a pochi mesi fa lo hanno idolatrato e servito, questo almeno è il mio pensiero“.

Pensiero che si tramuta in azione: non saranno sanzioni internazionali, blocco dello Swift o gasdotti falliti – che per il cantante “Lasciano il tempo che trovano, la Russia è talmente ricca che ne possono fare a meno” – ma anche Al Bano ha deciso di fare il suo e ha annunciato di aver cancellato tutti i concerti previsti nei prossimi mesi a Mosca e San Pietroburgo.

“Ci vorranno minimo due-tre anni prima che le cose si ristabiliscano” è il pensiero di Al Bano.