Enrico Brignano e Flora Canto ad un passo dal matrimonio: spunta l’indizio che farà felici i fan

Gossip

Enrico Brignano e Flora Canto sono decisi più che mai ad andare fino in fondo e scambiarsi le promesse di matrimonio. A confermarlo un indizio spuntato sul web in queste ore.

Da diversi mesi si parla del matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto, con una proposta arrivata (dopo diversi anni insieme) durante uno spettacolo teatrale dell’amatissimo comico romano. Se però ad oggi la coppia aveva solo parlato molto genericamente delle nozze, in queste ore arriva la conferma definitiva che è tutto pronto e che i due nei prossimi mesi si scambieranno le tanto attese promesse nuziali.

Enrico Brignano e Flora Canto pronti al grande passo: la data è stata fissata

A settembre i fan di Enrico Brignano hanno scoperto che l’ex scapolo impenitente ha finalmente fatto la proposta di matrimonio alla compagna Flora Canto, con cui ha una relazione da circa otto anni.

La proposta è arrivata nella romantica Verona e la conduttrice ha immediatamente condiviso la foto dell’anello per aggiornare i fan.

Successivamente i due hanno fatto qualche piccola rivelazione sull’organizzazione dell’evento, manifestando il desiderio di fare una piccola cerimonia al mare e in pieno stile americano – come ha rivelato la Canto durante un’intervista a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Per quanto riguarda la data non sono mai stati troppo specifici e la donna si era limitata a dire che l’evento si sarebbe tenuto entro luglio 2022.

In queste ore però arriva la conferma che la cerimonia sarà celebrata entro metà giugno; a confermarlo è il sito del comune di Roma, su cui in queste ore è apparsa la pubblicazione degli atti. Secondo la legge, infatti, dopo l’affissione, la coppia ha “soltanto” tre mesi per celebrare l’unione, per cui ormai dovrebbe essere tutto pronto per il grande giorno.

Enrico Brignano e Flora Canto, l’incontro e la famiglia insieme

Dopo il divorzio di Enrico Brignano, avvenuto nel 2013, il comico romano ha conosciuto Flora Canto in occasione di un lavoro a teatro.

Tra loro è scattata subito la scintilla e, poco tempo dopo, i due hanno iniziato a mettere su famiglia. Nel 2017 è nata infatti la primogenita, di nome Martina, mentre poco più di un anno fa è nato Niccolò.

In occasione del lieto evento, però, Enrico Brignano aveva quasi spento l’entusiasmo dei fan con il suo solito modo di fare; circolava infatti l’indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe convolata a nozze se la Lazio avesse vinto lo scudetto, ma il comico ha così commentato la notizia: “Se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi“.

Una battuta umoristica, senza dubbio, dal momento che proprio poco dopo la proposta è arrivata.