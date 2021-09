Flora Canto e Enrico Brignano si sposano, l’annuncio e la romantica proposta all’Arena di Verona: le immagini

Gossip

Dopo l’arrivo del secondo figlio, per Flora Canto e Enrico Brignano è tempo di un altro grande passo. A lungo il comico ha dichiarato che se avessero avuto un secondo figlio avrebbe chiesto alla sua compagna di sposarlo, ma ultimamente sembrava aver ritrattato le sue intenzioni. Nelle ultime ore è arrivata però la notizia tanto attesa: Enrico ha chiesto alla sua Flora di sposarlo.

Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo: l’annuncio

Florca Canto e Enrico Brignano sono diventati da poco genitori del loro secondo figlio.

Lo scorso 24 febbraio, la coppia aveva annunciato sui social di essere in dolce attesa. L’ex di Uomini e Donne non ha mai nascosto il grande desiderio di raggiungere l’altare per giurare amore eterno al suo compagno, ma aveva dichiarato di desiderare che la proposta giungesse direttamente da lui. In un’intervista a Oggi, Enrico e Flora avevano poi rivelato di aver fatto un patto: “Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me”. Dopo la nascita del piccolo Niccolò, avvenuta lo scorso luglio, 4 anni dopo la sorellina Martina, i fan della coppia hanno iniziato a sognare di vederli convolare a nozze.

In una recente intervista però Brignano sembrava aver abbattuto ogni speranza, smentendo con il suo solito humor la possibilità di un imminente matrimonio.

In queste ore, il grande desiderio di Flora Canto ha trovato finalmente la tanto attesa realizzazione. L’attrice ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un post per annunciare il “grande passo” del marito. “Grazie Verona…la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato“ ha commentato sul social. “Sarà difficile dimenticare questo giorno“ ha aggiunto emozionata.

“Ti amo Enrico Brignano” ha concluso romanticamente.

Flora Canto e Enrico Brignano si sposano: le foto dell’anello

Insieme al messaggio scritto per annunciare l’arrivo dell’attesissima proposta di matrimonio, Flora Canto ha pubblicato una serie di immagini scattate proprio ieri sera di fronte all’Arena di Verona, per un totale di 5 fotografie. Nella prima lei e Enrico posano vicini e il volto del comico è coperto dalla mano sinistra della compagna, tesa a mostrare l’anello di fidanzamento appena ricevuto. Nella seconda la coppia sorride abbracciata, mentre la Canto espone l’anello, in bella vista anche nel terzo scatto che li ritrae intenti a baciarsi.

La quarta immagine mostra Flora commossa con il nuovo gioiello in bella vista, mentre l’ultimo ha come soggetto un bicchiere di vino, bevuto probabilmente per brindare all’importante evento.

Enrico Brignano, la proposta di matrimonio a Flora Canto sul palco dell’Arena di Verona

Dalle storie pubblicate nelle ultime ore da Enrico Brignano sul suo profilo Instagram, si scopre che la proposta alla sua Flora è avvenuta sul palco di un suo show. Come in passato ha fatto il rapper Fedez con Chiara Ferragni, anche il comico ha invitato la sua compagna a raggiungerlo di fronte al pubblico, per porgerle l’anello di fidanzamento.

Nei filmati condivisi non si sente purtroppo l’audio, ma si vedono solamente i due innamorati intenti a sorridere di fronte al prezioso contenuto del cofanetto, per poi stringersi in un romantico abbraccio.