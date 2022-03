Fru e Aurora Leone: chi sono i due comici del web, presto partecipanti al programma Pechino Express

Chi è

Il 10 marzo 2022 debutterà la nuova edizione del programma Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca, storico volto del reality. Su Sky, sulla Rai e in streaming su Now, sarà possibile vedere ogni puntata e intraprendere così un vero e proprio viaggio all’insegna dello spirito di squadra e d’avventura. La Turchia è il luogo di partenza della competizione, ma il resto rimane tutto da scoprire. Una delle coppie in gara è composta da Aurora Leone e Fru, amici comici dalla battuta sempre pronta.

Aurora e Fru: chi sono i due giovani comici, tra le coppie di Pechino Express

Gianluca Colucci, nome di battesimo di Fru, nasce il 13 novembre del 1995 a Napoli e attualmente ha 27 anni.

Frequenta l’Istituto Archimede di Ponticelli, conseguendo il diploma con il massimo dei voti. La sua smodata vena comica non è passata inosservata dal gruppo comico, famoso sul web, dei The Jackal, che lo hanno voluto all’interno della compagnia. Ha anche partecipato al Festival di Sanremo, portando in scena uno sketch dove prendeva il posto dell’attore Pierfrancesco Favino. Insieme al compagno di avventure, Ciro Priello, partecipa anche alla prima edizione di Lol, condotto da Fedez e Mara Maionchi.

Aurora Leone nasce a Caserta il 18 maggio 1999 e, attualmente, ha 23 anni. I genitori le tramandano, fin da piccola, l’amore e la passione per la recitazione e il teatro, che le permettono di sviluppare un talento speciale nella scrittura di monologhi. Aurora, nel 2019, porterà alcuni dei suoi monologhi ad Italia’s Got Talent, diventando una delle concorrenti preferite del programma. Fa, anche lei, parte dei Jackal, con cui condivide la passione per l’umorismo e la recitazione in chiave comica.

Pechino Express: coppia in gara, ma nulla si sa della vita privata

Dal 10 marzo potremmo osservare Aurora e Fru, percorrere sterminati e affascinanti viaggi dalla Turchia fino agli Emirati Arabi, attraversando meravigliose location.

Il duo comico ha scelto un nome particolare per rappresentare la squadra: gli sciacalli, probabilmente in onore del gruppo che li ha resi famosi sul web. I due giovanissimi comici non si sono mai espressi sul loro tipo di relazione, a seguito di alcune voci che li descrivevano come fidanzati. Entrambi, sicuramente, sono carichi e pronti ad iniziare questo splendido viaggio.