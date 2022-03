Alessandro Cattelan, il nuovo programma Una semplice domanda nasce da una domanda difficile della figlia Nina

Programmi TV

Alessandro Cattelan da circa vent’anni colleziona successi sul piccolo schermo e negli anni è diventato uno dei volti più amati della televisione. Dopo aver sperimentato i format più disparati, tra cui il talent con X-Factor e il late night show con E poi c’è Cattelan, il conduttore ha deciso di tornare in tv con un programma completamente diverso dal solito, Una semplice domanda. Un’idea che però non nasce esattamente dal nulla, ma che è arrivata al conduttore dopo una difficile domanda rivolta da sua figlia Nina.

Alessandro Cattelan, la domanda di sua figlia è alla base del nuovo programma

A partire dal 18 marzo, sulla piattaforma streaming Netflix, arriverà l’ultima fatica di Alessandro Cattelan, dal titolo Una semplice domanda.

Il progetto si presenta come una docuserie di sei episodi, in cui interverranno diversi volti noti dello spettacolo. Il tema centrale dello show sarà la felicità, uno degli argomenti su cui ci si arrovella da sempre. Lo spunto di riflessione è arrivato al conduttore grazie a sua figlia Nina (avuta dal matrimonio con l’influencer Ludovica Sauer). A rivelarlo è stato lo stesso Cattelan nel corso di una recente intervista per Grazia: “Mia figlia mi ha fatto la domanda più difficile – ha spiegato – ‘Papà, come si fa a essere felici?’“.

Dalla complicata domanda di una bambina di 10 anni, dunque, è nata l’idea, e il conduttore proverà a cercare una risposta interrogando personaggi come Paolo Sorrentino, Roberto Baggio e Geppi Gucciari. Un compito non facile per lo showman, ma che senza dubbio sarà lo spunto di interessanti interviste, che Cattelan ha dimostrato in passato di saper affrontare molto bene.

Alessandro Cattelan: carriera e vita privata dell’amato conduttore

Con la sua ironia e le incredibili capacità da showman, Alessandro Cattelan ha senza dubbio conquistato una fetta di pubblico molto difficile da accontentare.

I suoi esordi sono da rintracciare sul canale musicale VIVA, dove ha iniziato nel 2001 con il programma Viv.it. Il conduttore non ha dovuto attendere molto, e nel 2003 arriva su Italia 1, per cui ha curato il programma per bambini Ziggie.

Soltanto un anno più tardi debutta su MTV Italia, con diversi programmi, tra cui Most Wanted e Total Request Live.

Dopo una parentesi di due anni in Rai, affiancando Simona Ventura nel programma Quelli che il calcio e…, Alessandro Cattelan passa a Sky, che gli affida la conduzione di X Factor e un programma tutto suo in seconda serata dal titolo E poi c’è Cattelan.

Da allora, come anticipato, è riuscito ad attirare le simpatie del pubblico e, non a caso, è proprio a lui che la Rai ha pensato per la conduzione del prossimo Eurovision, che quest’anno si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin dell’edizione 2021.

Se però Alessandro Cattelan è molto estroverso sul palco, per quanto riguarda la sua vita privata è di gran lunga più riservato e si sa solamente che nel 2014 ha sposato l’influencer Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto due figlie: Nina nel 2012 e Olivia nel 2016.