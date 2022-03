Edoardo Vianello, vita privata del cantante di Abbronzatissima: i matrimoni e la dolorosa morte della figlia

Chi è

Edoardo Vianello ha fatto ballare milioni di italiani per moltissime generazioni e la sua carriera è piuttosto nota, mentre lo è molto meno la sua difficile vita privata, che ha visto momenti di grande sofferenza.

Edoardo Vianello è senz’altro tra le voci più iconiche del panorama musicale italiano e con le sue canzoni ha fatto ballare milioni di italiani. La sua carriera infatti non ha certo bisogno di presentazioni, ma è nel suo privato che il cantante ha dovuto affrontare i momenti più intensi, compreso il trauma per la morte della figlia Susanna – nata dal matrimonio con Wilma Goich.

Edoardo Vianello: dal matrimonio con Wilma Goich al trauma della morte della figlia

Molto spesso i vip sono gelosi della propria vita privata e non lasciano trapelare alcun dettaglio, ma Edoardo Vianello è sempre stato molto aperto in tal senso, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Il cantante, nato nel 1938 a Roma, è figlio del poeta futurista Alberto Vianello e già in tenera età ha iniziato ad avvicinarsi alla musica (suonando i primi strumenti).

La sua brillante carriera è iniziata nel 1956, ma è tre ani più tardi che arriva al successo. Proprio la notorietà lo ha avvicinato alla collega Wilma Goich – con cui ha anche collaborato per diverso tempo. I due si sono sposati nel 1967 e nel 1970 è nata la loro unica figlia Susanna Vianello.

La ragazza, nota speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60, è morta dopo aver lottato contro un tumore nel 2020 e lo stesso Vianello ha approfittato di un’intervista a Domenica Live per parlare della figlia: “Ho un ricordo sereno.

Ho cercato di far sempre sorridere le persone che ricordano Susanna perché lei era straordinariamente allegra“.

Edoardo Vianello: il secondo matrimonio e l’incontro con la sua attuale consorte

Il matrimonio con la Goich è naufragato e nel 1991 ha sposato Vania Muccioli, madre di Alessandro Alberto (il secondo figlio del cantante). Anche il secondo matrimonio, tuttavia, ha avuto termine (con esattezza nel 1998), ma poco dopo Edoardo Vianello ha conosciuto la sua attuale moglie, Elfrida Ismolli.

Come riportato da Donna Glamour, la donna – nonostante sia molto più giovane di lui (ha circa trent’anni di meno) conosceva tutti le sue canzoni ma non aveva la benché minima idea di chi fosse lui. I due si sono sposati nel 2006 con rito civile e, ad oggi, sembrano formare una coppia piuttosto solida.

Da allora la consorte avrebbe addirittura lasciato il proprio lavoro (nell’ambito dell’ingegneria) per seguire il marito e gestire la sua attività artistica. Chissà, dunque, che Elfrida non sia dietro le quinte de Il cantante mascherato, programma di Milly Carlucci in cui questa sera si esibirà anche Edoardo Vianello.