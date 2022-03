Jessica Selassié in lacrime per Barù al GF Vip, l’amaro sfogo della principessa: “Non voglio più vederlo”

Grande Fratello

Sembra proprio che l’armonia tra Jessica Selassié e Barù Gaetani sia definitivamente finita dopo le ultime rivelazioni fatte nel corso dell’ultima diretta con lo studio di Alfonso Signorini. Proprio ieri, infatti, il conduttore del Grande Fratello Vip ha mostrato una clip dell’esperto di cucina mentre, in confessionale, si lasciava andare a dichiarazioni poco felici nei confronti della principessa, che dunque ha deciso di troncare ogni rapporto.

Barù Gaetani affonda contro Jessica Selassié: le critiche espresse in confessionale

Durante l’ultima diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto fare luce sul rapporto tra Jessica Selassié e Barù Gaetani, che già nei giorni precedenti si era incrinato a causa di alcune dichiarazioni da parte della principessa.

Ieri sera, dunque, il conduttore ha voluto mostrare un confessionale dell’esperto di cucina, il quale ha affondato pesantemente contro la ragazza: “Non sono venuto qui per fare flirt qui e quelli che sono qui per questo vadano a fan***o. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa – esordisce il gieffino nella clip – Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai.

Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing“.

Parole che, come si può immaginare, hanno profondamente ferito la principessa, la quale proprio in queste ore ha approfittato di un attimo di pace per sfogarsi con Giucas Casella, che ha ovviamente cercato di fare da paciere tra i due.

Jessica Selassié si sfoga nella casa del GF Vip: non vuole più vedere Barù

Questa mattina, come anticipato, Jessica si è confidata con Giucas e, tra una lacrima e l’altra, ha detto al gieffino di essere rimasta così ferita dalle parole di Barù da non voler più avere a che fare con lui: “Io non voglio più vederlo, mi assolutamente ferito – spiega la ragazza a Giucas, che prova in ogni modo a calmare gli animi – io non capisco, le parole che ha usato non mi sono piaciute perché mi ha offesa.

Io non l’ho offeso”

“…e non mi ha chiesto neanche scusa”

ha ammesso di essere innamorata comunque.. ancora 😭💔🥺 #jeru pic.twitter.com/oZMwM0rJkd — rossella🤺 (@unagiaslifes) March 11, 2022

“Dire che sei stratega in un posto dove stiamo giocando non è un’offesa. Poi gli ho chiesto scusa e non ho esagerato, perché dire stratega non è grave, quello che lui mi ha detto è grave – prosegue poi la principessa – ha esagerato e non mi ha neanche chiesto scusa.

Mi ha colpito sul personale, sulla mia famiglia sul titolo, che ci vantiamo. Io non mi sono mai vantata“.

Casella nel frattempo ha cercato di mettere pace tra i due e ha anche invitato la ragazza ad aspettare la fine del reality per vedere come Barù si comporta fuori, ma Jessica sembra ben determinata a non volerlo neanche più guardare negli occhi, come ha spiegato al mago. Quest’ultimo, però, tenace quanto la sua coinquilina, ha avuto un confronto anche con Barù (che in queste ore è stato criticato anche da Alex Belli), momento in cu ha cercato di far capire all’esperto di cucina dove ha sbagliato.