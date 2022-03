L’ex di Barbara d’Urso Francesco Zangrillo infuriato con la conduttrice: “Non ha accettato i motivi della fine”

Gossip

Barbara d’Urso ha rivelato tutta sé stessa nel salotto di Verissimo, descrivendo il suo ex compagno con definizioni che non sono andate giù a Francesco Zangrillo, che ribatte alle sue parole.

Di recente abbiamo visto Barbara d’Urso confidarsi con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto chiarezza su molti aspetti della sua vita, ma raccontando del suo ex compagno Francesco Zangrillo ha utilizzato parole che a quest’ultimo non sono andate giù. Il broker, infatti, ha voluto ribattere alla conduttrice.

Barbara d’Urso a Verissimo parla della sua relazione con Francesco Zangrillo

Nel salotto di Verissimo Barbara d’Urso, quasi come se si sentisse davvero a casa, si è confidata con Silvia Toffanin su ogni aspetto riguardante la sua vita. Dopo aver chiarito la situazione con Pamela Prati, riguardo alle sue relazioni passate la D’Urso ha dichiarato: “C’era un corteggiatore in prova, è finita la prova.

Sono io che sono particolare, le persone che mi corteggiano sono tutte strepitose sono io che… Non lo cerco, per carità, ma spero che arrivi, cioè non quel corteggiatore là, un altro, un’altra prova“.

La replica di Francesco Zangrillo: “Caduta di stile“

Questa definizione in particolare non è andata a genio a Francesco Zangrillo ex compagno della conduttrice che ha voluto rispondere tramite un’intervista a Chi. Il broker, infastidito, ha dichiarato ad Alfonso Signorini: “Definirmi un corteggiatore in prova e con prova finita è stata una caduta di stile.

A parti invertite, anche lei non sarebbe rimasta zitta“.

Zangrillo ha voluto chiarire per bene tutta la situazione. “Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca è che i miei tre figli, che adoro, mi hanno avvertito che era stata detta questa cosa e ci sono rimasti male“. Questo è ciò che ha rivelato, dichiarando di non aver mai cercato visibilità, ma di considerare la sua relazione con d’Urso un qualcosa di bello e vero. Infatti, Francesco Zangrillo continua a raccontare che: “Non sono uno che per un anno è morto ai suoi piedi.

Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia, ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi… Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata“.

Francesco Zangrillo e Barbara d’Urso: la fine della loro storia

Continuando con l’intervista, il broker lascia intendere che potrebbero esserci altre ragioni dietro le parole della conduttrice. Secondo lui, infatti, “Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati, i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti, io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma nemmeno vivere nel segreto di Pulcinella.

Non era una storia da weekend la nostra, la nostra relazione è stata una cosa bella e vera“.

Ora bisogna solamente aspettare per scoprire se Barbara d’Urso risponderà a queste parole dell’ex compagno in uno dei suoi seguitissimi programmi oppure se lascerà correre, dato che ha già svelato la sua opinione nel salotto di Verissimo.