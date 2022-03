Nathaly Caldonazzo ne ha per tutti. Parole pesanti per Alessandro Basciano, ma altri non sono risparmiati

Gossip

Nathaly Caldonazzo ripensa ai suoi compagni d’avventura al GfVip. Di certo non si risparmia e ne ha da dire per tutti, ma i commenti più pesanti riguardano Alessandro Basciano.

Ormai lo sappiamo, Nathaly Caldonazzo non ha peli sulla lingua e non li ha mai avuti. Lo ha dimostrato durante la sua avventura al Grande Fratello Vip e continua a dimostrarlo anche adesso che si trova fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Lei, infatti, non la manda di certo a dire ai suoi ex coinquilini. La Caldonazzo ha parole per quasi tutti, ma quelle più dure sono nei confronti di Alessandro Basciano.

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano: le liti e gli attacchi

Già durante il Grande Fratello Vip abbiamo assistito a vari attacchi e litigi tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Anche fuori dalla Casa del reality però le liti e gli screzi non si risparmiamo.

In occasione di un’ospitata al programma web Casa Chi Nathaly ha sferrato un altro attacco verso Alessandro, che l’aveva accusata di essere razzista, arrivando persino a definirlo un giuda. “Mi ha tradita e ferita…Rimane il giuda della mia vita…”, queste le sue parole, che poi continuano: “Pensavo fosse una persona totalmente diversa…”, dichiarando di non voler proprio perdonare l’ex fidanzato di Sophie Codegoni.

Le parole di Nathaly Caldonazzo per Alex Belli

Nathaly Caldonazzo continua, poi, a parlare dei suoi ex coinquilini.

Per quanto riguarda Alex Belli afferma che: “Lui in Casa ha fatto terra bruciata con me con tutti facendomi passare per manipolatrice e con un tono che quasi mi ha fatto paura…”. Natahly ha rivelato, infatti, di essere rimasta molto male per questo comportamento di Alex Belli.

Nathaly Caldonazzo su Jessica Selassié: cosa pensa della concorrente e rivale

Infine l’ex gieffina parla anche di Jessica Selassié che nella casa del GfVip si è avvicinata moltissimo all’inquilino Barù. A Nathaly questo suo atteggiamento è risultato quasi penoso per una donna e per una principessa etiope come lei. La Caldonazzo, infatti, afferma che: “Era diventato anche un po’ penoso vedere una donna che corre così dietro ad un uomo…”.

Nathaly aveva già criticato Jessica e Lulù in un’intervista insieme a Katia Ricciarelli.