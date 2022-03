Le sorelle Valli: Chi sono Eleonora, Beatrice e Ludovica, le tre influencer ospiti a Verissimo

Chi è

Tra le influencer più seguite d’Italia ci sono senza ombra di dubbio le tre sorelle Beatrice Valli, Eleonora Valli e Ludovica Valli, diventate famose grazie sui social per i loro numerosi contenuti in cui condividono la loro quotidianità tra famiglia e passioni.

Mentre Beatrice e Ludovica hanno esordito, ancora prima di diventare influencer, nel noto programma di Maria De Filippi – Uomini e Donne – la maggiore delle sorelle (Eleonora) ha iniziato proprio sul web, proponendo moltissimi contenuti legati alla sua famiglia.

Valli, tre sorelle cresciute senza un padre: il senso di vuoto e la sofferenza

Il loro passato è stato segnato dall’assenza del padre, andato via di casa quando le tre erano ancora molto piccole e lasciando in loro un profondo senso di vuoto che ha inevitabilmente condizionato anche il loro modo di relazionarsi. Sebbene i loro rapporti non siano sempre stati distesi, le tre sono legatissime e proprio in queste ore hanno accettato di apparire insieme per raccontarsi nel corso di un’intervista a Verissimo, programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin.

Eleonora Valli, la maggiore: la carriera da influencer

Probabilmente la meno nota delle sorelle Valli, Eleonora è la maggiore delle tre e il suo successo lo deve esclusivamente alla sua carriera da influencer.

Classe 1995, la ragazza ha preso il diploma al liceo per poi iscriversi a giurisprudenza. Il suo percorso studi però si è interrotto molto presto, dal momento che Eleonora ha preferito entrare subito nel mondo del lavoro. Sulle prime ha aiutato la mamma con il suo negozio di oggettistica e poi è entrata in una grande azienda dove, ancora oggi, si occupa di Visual Merchandiser.

Sulla vita privata della giovane si sa moltissimo, dal momento che condivide molto del suo provato sui social. Sul lavoro ha incontrato Luca Babbini, con cui è scattato subito il colpo di fulmine, e oggi sono genitori di due bambini – Carlo Alberto e Ludovica Allegra.

Sul suo profilo Instagram, che vanta 316mila follower, dedica molto tempo al mondo dei bambini, con contenuti indirizzati soprattutto alle neomamme.

Beatrice Valli, cosa fa oggi l’ex volto di Uomini e Donne

La seconda delle tre sorelle Valli, Beatrice, è invece diventata nota per aver partecipato, nel 2014, al dating show di Maria De Filippi (Uomini e Donne). Già mamma di Alessandro (avuto a 16 anni da una relazione con Nicolas Bovi), la ragazza nel programma incontra Marco Fantini, con cui ancora oggi ha una solida relazione.

Dal loro amore sono nati Bianca e Azzurra e, soltanto l’anno scorso, hanno deciso di convolare a nozze (che tuttavia sono state rimandate a maggio 2022 a causa dell’emergenza Covid).

Da sempre appassionata di moda, Beatrice è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo non solo grazie al programma di Canale5, ma anche con l’apparizione in video musicali (come L’equilibrista di Marco Ligabue) e diversi programmi tv – tra cui Dai un bacio e Il gusto dell’estate. Oggi lavora principalmente come modella – partecipando a shooting di marchi famosi e alla pubblicità della Nivea.

Anche lei è piuttosto seguita sui social, come le due sorelle (su Instagram ha circa 2,9 milioni di follower) ma condivide per lo più scatti realizzati sul set.

Ludovica, la più piccola delle sorelle Valli: chi è e cosa fa

Nata nel 1997, Ludovica Valli è la minore delle 3 sorelle, ma anche lei è riuscita ad arrivare molto presto al successo. Tra loro è senz’altro quella che ha sofferto maggiormente l’abbandono del padre e questo ha creato un profondissimo legame con il resto della famiglia (soprattutto con la nonna Rena).

All’età di 18 anni ha partecipato, come Beatrice, a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Fabio Ferrara.

La loro relazione, tuttavia, è naufragata nel giro di poco tempo durante la loro partecipazione al programma Temptation Island. Successivamente ha conosciuto il suo attuale compagno, Gianmaria Di Gregorio, con il quale solo da pochissimo ha messo su famiglia. A settembre del 2020 ha infatti annunciato di essere incinta e la bambina, di nome Anastasia, è nata a marzo del 2021.

Per quanto riguarda la carriera, ad oggi Ludovica non solo è modella, ma anche una delle influencer più seguite d’Italia, anche se vanta 1,8 milioni di follower (meno, dunque, della sorella più grande). Sul suo profilo condivide spesso fotografie legate al mondo della moda, anche se non manca di aggiornare i fan sulla propria vita privata.

Proprio lei è stata al centro di maggiori polemiche, che hanno insospettito i follower sul legame con Beatrice ed Eleonora. In più occasioni infatti gli utenti hanno notato che le tre non condividono molti momenti insieme e che mancano commenti reciproci sui profili social – alimentando dunque i rumor che le vorrebbero in cattivi rapporti Probabilmente questo sarà uno degli argomenti di discussione nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.