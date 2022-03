Previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana: come procederà il weekend per questo segno

Oroscopo

Cosa hanno in serbo le stelle per il segno più sfortunato di questo fine settimana: previsioni per il segno che patirà maggiormente l’influenza di astri e pianeti, capaci di portare grandi novità, ma anche momenti di confusione e destabilizzazione. Scoprite se appartenete a questo particolare segno dello Zodiaco, cercando di carpire il maggior numero di informazioni possibile per superare con coraggio il weekend. Per voi le previsioni per il segno più sfortunato delle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo 2022.

Il segno più sfortunato del weekend: Vergine

Il segno che si trova all’ultimo posto della classifica di questo fine settimana è sicuramente il segno della Vergine, tenuto in gabbia da responsabilità che non gli si addicono, ma che si sente costretto a portare sulle spalle, per non deludere le aspettative altrui. Il vostro grande e, a tratti spropositato, senso del dovere, vi obbliga a farvi carico delle difficoltà altrui, anche quando siete voi stessi i primi a necessitare di supporto al momento. La stanchezza non fa altro che peggiorare il vostro generale stato psicofisico e potreste anche percepire delle tensioni fisiche, dovute al sovraccarico emotivo che state vivendo.

Sul lavoro dovrete saper conciliare l’impegno e l’egoismo, per evitare di accumulare stress e agitazioni, che non ci sarebbero se ognuno, compresi capi e dirigenti, lavorassero autonomamente ai loro compiti, senza delegare continuamente al prossimo. Il migliore strumento per superare questa oppressiva situazione è il riposo, che vi permette anche di allontanarvi da tale caotico momento. Non abbiate paura di prendervi cura di voi stessi: a volte, coccolarsi non è segno di vanità, ma di grande stima verso la propria persona.

Previsioni delle stelle per la prossima settimana, per il segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, dalla prossima settimana, saranno pervasi da una grande e forte energia, che permetterà loro di vincere l’oscurità delle ultime settimane, cariche di negatività e faticosi impegni lavorativi. I pensieri si trasformeranno e non avrete più voglia di subire gli ostacoli che la vita vi mette di fronte, preferendo combattere tali intoppi quotidiani. Un cambiamento radicale sarà il vostro, sicuramente caratterizzato da un temperamento più acceso e dinamico, rispetto alle scorse giornate.