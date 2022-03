Tommaso Stanzani chi è: vita del ballerino di Amici, da Italia’s Got Talent alla relazione con Tommaso Zorzi

Chi è

I dettagli e le curiosità su Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici. Dalle origini sui pattini fino all’amore per la danza passando per la sua relazione con Tommaso Zorzi.

Abbiamo potuto conoscere molto bene la sua personalità diretta e frizzante durante la sua avventura nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tommaso Stanzani, oltre che essere un bravissimo ballerino è anche un bravissimo pattinatore e un ragazzo sempre solare. Conosciamo meglio la sua identità, la sua infanzia e i suoi primi passi in tv da ballerino fino a diventare un danzatore professionista.

Tommaso Stanzani, infanzia e giovinezza

Originario di Sant’Agata bolognese in provincia di Bologna, Tommaso Stanzani nasce il 21 marzo 2001 (ha quasi 21 anni). Trascorre la sua infanzia nel paese d’origine dove nasce la sua prima passione – trasmessa dai suoi genitori-: il pattinaggio artistico.

Pratica questo sport, infatti, dall’età di 3 anni, diventando campione italiano per due anni consecutivi, dal 2014 al 2016, portando a casa anche successi internazionali.

Intanto cresce in lui una nuova passione, quella per la danza, e anche in questo caso i suoi genitori lo sostengono fortemente. In particolare sua mamma è quella che lo aiuta di più, diventando coreografa delle sue esibizioni.

Tommaso Stanzani porta avanti i suoi studi presso il Liceo Coreutico dove può dedicarsi sia alla danza che al pattinaggio.

Nel 2019 si trasferisce a Genova, dove diventa allievo della Experience Company della Naima Academy; qui ottiene anche il titolo di Campione italiano di metodo Pass.

Tommaso Stanzani: i primi passi in tv e nella danza

È il 2016 quando Tommaso Stanzani esegue i suoi primi passi in televisione. In quell’anno lo vediamo come concorrente di Italia’s Got Talent, allora condotto da Lodovica Comello e giudicato da Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano.

Poco dopo Tommaso Stanzani entra nella compagnia di ballo per il musical di Valentina Spampinato collaborando con due nomi importanti di Amici ovvero Garrison Rochelle e Fioretta Mari.

Amici e i nuovi progetti: il percorso artistico di Tommaso Stanzani

Nella stagione 2020/2021 Tommaso Stanzani diventa allievo della maestra Alessandra Celentano nel talent Amici di Maria De Filippi. Sarà molto apprezzato sia dal pubblico che dai compagni e persino dai professori per il suo atteggiamento sempre solare e sempre positivo, la sua uscita dal programma sarà molto contestata. Proprio durante la sua avventura ad Amici potrà mostrare a tutti le sue origini nel pattinaggio artistico, eseguendo coreografie sui pattini.

In seguito alla sua eliminazione, Tommaso Stanzani compare in un videoclip musicale di Arisa e – come i suoi compagni del talent – viene invitato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin in cui si racconta nei dettagli.

Ottiene anche una borsa di studio da parte del coreografo Merola.

Nell’estate 2021 entra a far parte del corpo di ballo dell’evento musicale Battiti Live con cui gira la Puglia; ad accompagnarlo c’è Tommaso Zorzi.

A marzo 2022 dà alla luce un suo nuovo progetto, il cortometraggio Passi di Danza.

Tommaso Stanzani, l’amore con Tommaso Zorzi dai social alla convivenza

Dopo la sua uscita da Amici, tramite “like” e commenti su Instagram che poi sono tramutati in messaggi privati in chat, Tommaso Stanzani conosce Tommaso Zorzi.

Dopo aver cercato per breve tempo di tenere segreta la loro relazion, i due sono stati paparazzati insieme e nel novembre 2021 Stanzani decide di tornare al salotto di Verissimo per raccontarsi insieme a Zorzi. Nonostante la differenza di età i due sono sempre stati molto affiatati, i fan di entrambi sostengono fortemente il loro e sperano che la loro complicità possa proseguire.