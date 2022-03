Noi la fiction con Lino Guanciale torna in onda con la seconda puntata: le anticipazioni della trama

Serie TV - Fiction

La serie tv che si candida ad essere il prodotto rivelazione dell’anno torna in onda su Rai1 con il secondo appuntamento di stagione. A partire dalle ore 21.25 di domenica 13 marzo 2022 Lino Guanciale e tutti gli altri interpreti di Noi tornano a fare compagnia al pubblico del canale dopo l’ottimo esordio della prima puntata. Il remake italiano della celeberrima serie This is Us ha infatti debuttato con un convincente 18,7% lasciando presagire che la storia possa coinvolgere sempre più spettatori. La fiction ambientata a Torino va in onda con il suo classico susseguirsi tra i flashback del passato e le vicende del presente nei due episodi di serata dal titolo di Il fiume e Campioni del Mondo.

Scopri le anticipazioni della trama della seconda puntata di Noi.

Noi: la seconda puntata in onda su Rai 1

La seconda puntata di Noi viene trasmessa sui teleschermi degli spettatori italiani a partire dalle ore 21:25 di domenica 13 marzo. Rai1 ospita la continuazione delle vicende dei protagonisti dell’adattamento italiano di This is us che hanno in Lino Guanciale ed Aurora Ruffino gli indiscussi protagonisti di questi quattro decenni di storia.

Il nuovo appuntamento con la famiglia creata dai personaggi di Pietro e Rebecca mostrerà le vicende dei loro figli interpretati dagli attori Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone , nella storia dove prendono posto anche gli altri personaggi che prendono il volto degli attori Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.

Noi: la trama della seconda puntata

Il terzo episodio di stagione in onda domenica 13 marzo ha il titolo di Il fiume dove per la famiglia di Pietro e Rebecca sono passati 8 anni dalla nascita dei aspetta tre gemelli. I bambini sono vivaci e Claudio e Daniele iniziano già a far veder quanto vadano poco d’accordo mentre Cate inizia a mostrare i suoi problemi di peso.

Il racconto si sposterà poi nel presente quando la stessa Cate si avvicina ancora di più a Teo, capendo che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è molto dolore.

Il quarto episodio di Noi avrà il titolo di Campioni del Mondo e farà un grande salto nel passato. Rebecca è in un momento superlativo della sua vita in preda all’euforia per la sua esibizione in un locale nella serata della finale dei mondiali del 1982. Pietro è molto contento del momento della compagnia ma vorrebbe che lei mettesse da parte le mire personali per avere insieme una famiglia.

Anche nel presente gioca la Nazionale di calcio italiana e loro figlia Cate sembra a disagio per le insistenze di Teo.