Imma Tataranni, le nuove puntate della serie con Vanessa Scalera potrebbero essere slittate: tutti i dettagli

Serie TV - Fiction

Il 9 novembre è andato in onda per l’ultima volta l’acclamatissima fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore (con protagonista Vanessa Scalera). In quei mesi era stato reso noto che la stagione avrebbe contato 8 episodi ma che gli ultimi 4 sarebbero andati in onda in primavera. Ad oggi però non solo non sono mai andati in onda ma aleggia anche un certo mistero sulla sorte della serie tv.

Imma Tataranni, quando tornerà su Rai1 la seconda stagione

Potrebbe dunque essere slittata la messa in onda della seconda parte di stagione della fiction Rai Imma Tataranni, che fino ad oggi ha riscontrato un ottimo successo.

Come anticipato, infatti, i primi quattro episodi sono andati in onda lo scorso autunno (esattamente tra fine ottobre e i primi di novembre). Nelle settimane successive era stato confermato che gli ultimi 4 appuntamenti sarebbero arrivati in primavera ma, ad oggi, sono pochissime le informazioni in merito.

Come hanno fatto notare moltissimi utenti sui social, da mesi i canali social Rai non hanno più menzionato la serie e, ad oggi, non è ben chiaro quando questi episodi arriveranno sul piccolo schermo. “Ancora non riesco a credere che @RaiUno sia stata in grado di interrompere bruscamente una serie come Imma Tataranni promettendoci che l’avremmo vista presto e poi averla completamente dimenticata – recita uno dei tanti tweet – trasmettendola forse dopo un anno ma scherziamo“.

Nonostante, dunque, l’attesa sia tantissima per la fiction con protagonista Vanessa Scalera, ad oggi l’ammiraglia della Rai ha preferito puntare su altri prodotti e potrebbe aver addirittura posticipato la messa in onda di Imma Tataranni, commettendo però quello che al pubblico è sembrato un errore fatale: non condividere più informazioni sulla serie.

Imma Tataranni, trama della serie e l’ultima puntata andata in onda

Il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore viene senz’altro dalla sua protagonista, interpretata da Vanessa Scalera – che a più riprese è stata definita l’erede del Commissario Montalbano (o almeno la sua riposta al femminile).

Parlando del suo personaggio la stessa attrice ha in passato affermato: “Ci ho impiegato così tanto a costruire il personaggio di Imma, con quel look un po’ squinternato e quei capelli rossi, che nessuno mi riconosce: io nella vita sono completamente diversa“.

Un personaggio sopra le righe, dunque, ma senz’altro positivo per il pubblico femminile – che ancora oggi spesso sente di non essere rappresentato come dovrebbe.

La protagonista, come suggerisce anche il titolo, è il sostituto procuratore della città di Matera ma le indagini proposte nella fiction (per altro tratta da una serie di romanzi scritti da Mariolina Venezia) sono solo un pretesto per presentare gli intrecci personali che hanno conquistato il pubblico.

Nell’ultimo episodio andato in onda, ormai a novembre, uno strano furto in casa della suocera di Imma si lega al delitto di un artigiano di nome Ulisse Delillo. Sarà infatti lo stesso sostituto procuratore a fare luce sulla vicenda, grazie alla sua quasi infallibile memoria.

Nel frattempo prosegue il processo a Romaniello, ma le prove raccolte fino a quel momento vengono manipolate da qualcuno con l’intento di vendicarsi della donna – il cui rapporto con Pietro viene ugualmente messo in pericolo da questa misteriosa figura.