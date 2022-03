Jessica Selassié e Barù Gaetani dopo la finale del Grande Fratello Vip: il video che ha fatto impazzire i fan

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani ha attirato l’attenzione di Jessica Selassié e i fan si sono interessati alla loro relazione – che ultimamente ha però subito qualche scossone. Dal momento che che ieri il reality show è terminato – proprio con la vittoria della principessa – oggi il pubblico si chiede cosa sia successo dietro le quinte del programma e se per loro c’è la possibilità di approfondire la conoscenza. Inutile dire che in queste ore è emerso un video che fa ben sperare i fan della coppia che è stata definita “Jerù” sui social.

Jessica e Barù: cos’è accaduto dopo la finale del Grande Fratello Vip

Dopo aver scoperto che Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip, l’attenzione del pubblico è tornata sulla gieffina per altri motivi.

Da quando Barù è entrato nella casa, infatti, la principessa di sarebbe dimostrata sempre più interessata a lui e, proprio per questo, anche sul web alcuni fan hanno iniziato a parlare di coppia definendoli Jerù.

Nelle ultime settimane però il loro rapporto non è stato certo dei più sereni e in molti, dunque, hanno iniziato a chiedersi cosa sarebbe successo subito dopo il reality. Per fare previsioni è ovviamente ancora presto, ma sul web è spuntato il primo video dietro le quinte del programma.

La voglia che #Barù abbia di stare con #Jessica è palpabile. 🤣

Abbraccio, poi tizio gli indica di spostarsi e lui se ne va proprio! 🤣#GFVIP pic.twitter.com/3tzICMRhit — 𝕃𝕒 ℂ𝕒𝕞𝕚𝕝𝕝𝕒 🎊 (@Caramillax) March 15, 2022

Come si può vedere i due si sarebbero scambiati un dolce abbraccio, sintomo dunque che tra loro è tornato il sereno, ma non è abbastanza per poter parlare di relazione. Senza contare che, come riferisce Novella 2000, l’esperto di cucina dopo la finale sarebbe sparito.

Stando a quanto riporta il sito, a dare i primi aggiornamenti dopo la finale è stato Giacomo Urtis, che avrebbe iniziato una lunga diretta sui social mostrando ai fan cosa stava accadendo in studio. Proprio il chirurgo dei vip avrebbe cercato, invano, Barù – che quindi potrebbe essersi allontanato dalla folla.

Successivamente però l’ex gieffino sarebbe rientrato in possesso del suo telefono e avrebbe messo un like ad un post su Instagram che annunciava la vittoria di Jessica.

La ragazza, intanto, ha iniziato a rilasciare le prime interviste e avrebbe anche chiarito di non essersi esattamente innamorata di Barù, ma piuttosto si essersi infatuata di lui.

“ti sei innamorata?”

J: “Innamorata non proprio però insomma diciamo che mi sono infatuata sì” ❤️‍🩹#jeru pic.twitter.com/OEBfcPtBZd — anna 🦋 (@tzsoempire) March 15, 2022

Come riportano inoltre i fan sui social, avrebbe anche aggiunto: “Vediamo se mi chiama e se mi cerca“, ma la clip non ha un audio limpido ed è difficile stabilire cos’abbia detto con esattezza.

io capisco solo "vediamo fuori" "se mi chiama, se mi cerca" poi non capisco più nulla e poi "forse, forse"

qualcuno che riesca a capirci qualcosa in più pleaseee#jerù https://t.co/eQYTSK3SqN — 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒂 (@itsmartinass) March 15, 2022

Jessica e Barù: cos’è successo prima della finale del Grande Fratello Vip

Anche se oggi sembra tutto tranquillo tra Barù Gaetani e Jessica Selassié, bisogna comunque ricordare che i due – soprattutto negli ultimi giorni – si sono scontrati duramente a causa di alcune dichiarazioni fatte da entrambi nella casa del Grande Fratello Vip.

Se infatti la principessa, forse in un attimo di sconforto, aveva dichiarato che l’esperto di cucina era molto preso dal suo percorso e che sarebbe uno stratega, quest’ultimo avrebbe poi replicato (con un confessionale che però è stato riproposto in puntata) criticando duramente Jessica e la sua famiglia. Un modo di fare che ovviamente ha deluso moltissimo la ragazza, che solo qualche giorno fa aveva addirittura detto di non voler più vedere Gaetani.

Come anticipato però i due successivamente si sono chiariti – nonostante comunque la Selassié in quel momento si sia mostrata piuttosto fredda nei confronti del coinquilino. D’altra parte, essendosi lanciati delle accuse piuttosto pesanti, è difficile fare una previsione e stabilire se per i Jerù c’è ancora un futuro (come i fan sognano in queste ore).