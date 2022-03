Paolo Bonolis si complimenta con la moglie Sonia Bruganelli dopo il GF Vip: scoppia la polemica sui social

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Paolo Bonolis ha approfittato dei social per congratularsi con Sonia Bruganelli per il lavoro svolto. Un gesto che però ha scatenato una lunga polemica, con utenti che hanno iniziato a criticare il gesto e l'opinionista.

Ieri sera si è tenuta la finale del Grande Fratello Vip e, dunque, il percorso di Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe (almeno al momento) concluso. Data l’importante circostanza, il marito Paolo Bonolis ha approfittato dei social per scrivere un post sulla moglie, spendendo parole al miele e facendole i complimenti per aver dimostrato di saper affrontare ogni tipo di impegno.

Il gesto però non ha convinto i fan del conduttore e, anzi, è scoppiata una lunghissima polemica proprio sotto il contenuto condiviso dall’uomo, con utenti che hanno iniziato a criticare il lavoro svolto dalla Bruganelli e a mettere in dubbio l’autenticità delle parole di Bonolis.

Paolo Bonolis, la dolce dedica del conduttore a sua moglie Sonia Bruganelli

Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip e questa sesta edizione, ad oggi la più lunga mai proposta al pubblico, è dunque finita. Questo vuol dire che anche l’avventura di Sonia Bruganelli come opinionista del reality show è terminata. Proprio per questo, nelle ultime ore, Paolo Bonolis ha pensato di condividere sui social una dedica alla moglie, mostrandole tutto il suo sostegno anche per le nuove sfide che la donna vorrà accettare.

“Sarò sempre orgoglioso di te.

Ricordalo. Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al Gf con le p***e, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica – si può leggere sul profilo del conduttore – Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo“

Bonolis non poteva immaginare che le sue parole avrebbero avuto conseguenze decisamente infelici. Subito dopo la condivisione, infatti, moltissimi utenti social – tra cui senza dubbio molti fan del conduttore – si sono precipitati sotto il suo profilo per criticare sia lui che sua moglie, mettendo anche in dubbio l’autore del post.

Sonia Bruganelli presa di mira dagli hater dopo il post di Paolo Bonolis

Parole bellissime, dunque, quelle di Paolo Bonolis per sua moglie Sonia Bruganelli; peccato però che il momento sia stato rovinato dall’arrivo degli hater sul profilo del conduttore, che hanno prontamente preso di mira la conduttrice criticando il suo percorso come opinionista.

“Siamo onesti. Opinionista con le p***e anche no. Troppo di parte e pure in modo troppo evidente – commenta un utente – Per lei è esistita una sola concorrente e senza un valido motivo.

Dai su. Bisogna essere obiettivi” continua, mentre altri le danno ragione e rincarano la dose aggiungendo che Bonolis, con questo post, non avrebbe fatto una bella figura e che la sua opinione sarebbe troppo di parte.

Qualcun altro, infine, arriva ad ipotizzare che la didascalia della foto sarebbe stata scritta dalla stessa Bruganelli e, in questo caso, lo stesso conduttore ha replicato chiedendo all’utente: “Ma signora lei sta male?

“.

Sonia Bruganelli, il suo futuro da opinionista per il Grande Fratello Vip

Senza dubbio non saranno questi commenti a fermare Sonia Bruganelli e il suo futuro come opinionista del GF Vip, dove potrebbe tornare il prossimo anno.

La donna tuttavia ha posto delle condizioni e si è detta disposta a continuare solo se anche Alfonso Signorini sarà confermato come conduttore del reality show.

Parole che, in realtà, suonano nuove per i fan del Grande Fratello, dal momento che non troppo tempo fa aveva affermato di voler proseguire con altri progetti proprio al fianco del marito Paolo Bonolis. Affermazione che, poco dopo, era stata ripresa da Adriana Volpe, che aveva lanciato una frecciatina alla Bruganelli affermando che la collega stava solo cercando di farsi desiderare dagli autori: “Ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’”.

Cosa succederà, dunque, è ancora presto per dirlo; d’altra parte, come anticipato, il reality show è appena concluso e la prossima edizione – se sarà rispettata la stessa programmazione degli ultimi anni – non dovrebbe andare in onda prima di settembre.