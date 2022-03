Alex Belli non esclude di tornare al GfVip 7, ma prima ha un altro desiderio per il suo futuro

Il Grande Fratello Vip si è appena concluso, ma si sta già pensando alla prossima edizione che partirà forse a settembre 2022. Alex Belli ammette di non escludere di tornare al reality in qualche veste, ma prima vorrebbe dedicarsi alla recitazione nelle fiction in tv. Dedica qualche parola anche alla vincitrice di questa edizione del GfVip, Jessica Selassiè, e alle sue compagne di viaggio Soleil Sorge e Delia Duran che con lui hanno animato moltissimo il reality.

Alex Belli: un possibile ritorno al prossimo Grande Fratello Vip

Alex Belli, ospite a Casa Chi, ha confessato di non escludere un suo possibile ritorno per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, anche se prima vorrebbe dedicarsi ad altri progetti.

Il concorrente che ha fatto più discutere all’interno della Casa più spiata d’Italia (anche dopo la sua uscita), infatti, ha dichiarato: “Se tornerò al GfVip 2022/2023? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”.

Alex Belli: le sue parole su Jessica Selassiè, vincitrice del GfVip

Durante l’intervista rilasciata a Casa Chi, Alex Belli ha parlato anche di Jessica Selassiè, vincitrice di questa edizione del GfVip, la più lunga della storia. “Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento”.

Poi ha continuato, questa volta volgendo il discorso su di sè: “Se sono il vincitore immorale di questo GF Vip? Sento sempre ‘sei tu il GF’, ma sono frasi fatte. In ogni caso ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche.

Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso”.

Alex Belli e il triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge al GfVip

Nei suoi discorsi, Alex Belli ha incluso anche la moglie Delia Duran dichiarando: “Sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto.

Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto“.

Infine le confessioni di Alex Belli si concentrano su Soleil Sorge, l’altra punta del triangolo “amoroso” creato all’interno del GfVip.

Belli chiarisce i rapporti che lo legano alla giovane influencer.

“Come evolverà la mia relazione con Soleil? Non so dirti con certezza. Noi funzioniamo e lo diciamo sempre, c’è davvero la chimica artistica. Siamo complici anche nel gioco, siamo due matti scatenati. Tra noi però non è possibile una storia d’amore, quella non ci sarà. Abbiamo stabilito tutto su una bella amicizia ed è quello che cercavamo di comunicare anche dentro il reality”.

Proprio sul brano Chimica di Rettore e Ditonellapiaga si è svolta la coreografia che li ha visti protagonisti nella puntata finale del GfVip.