Amici, chi saranno i primi ospiti del serale del talent show di Maria De Filippi: ex allievi e sorprese speciali

In questi giorni il pubblico di Amici ha scoperto come saranno composte le squadre che arriveranno al serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ora però l’attenzione è tutta puntata sui possibili ospiti del programma, che riserva sempre grandi sorprese ai propri fan. Quest’ultimi infatti saranno piuttosto felici di scoprire che le ultime indiscrezioni parlano di nomi piuttosto amati nel panorama musicale italiano.

Amici di Maria De Filippi: i probabili ospiti del primo appuntamento serale

Soltanto qualche giorno fa i fan di Amici hanno scoperto come saranno composte le squadre che a partire dal 19 marzo approderanno alla fase serale del programma.

Una volta passato l’entusiasmo, però, la curiosità è stata subito rivolta proprio sul primo appuntamento con il talent show e per i primi ospiti del programma.

A rivelare i loro nomi è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha scritto che i primi artisti ad arrivare nello studio di Maria De Filippi saranno Irama, Marco Mengoni ed Elisa. Nomi che senz’altro faranno felici i fan del programma e che potrebbero non essere i soli.

Stando infatti a quanto riportato dal settimanale Chi, che ha fatto gli stessi nomi dell’esperto di cronaca rosa, potrebbero arrivare in studio anche Sangiovanni ed Emma Marrone.

Ovviamente, però, al momento si tratta di indiscrezioni che non sono state confermate né dai rispettivi artisti né dai canali ufficiali del programma.

Si tratta comunque di nomi piuttosto probabili, dal momento che la maggior parte degli artisti su cui si sono concentrate le indiscrezioni sono ex allievi del talent (per la precisione Irama, Sangiovanni ed Emma Marrone), mentre Marco Mengoni ed Elisa sono stati già ospiti di Maria De Filippi.

Serale Amici, da chi sarà composta la giuria del talent show

Come anticipato, le squadre della fase serale di Amici sono state diffuse qualche giorno fa e, negli stessi giorni, è stata anche resa nota la giuria del programma.

Quest’ultima sarà infatti composta da Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino, su cui già da diverso tempo giravano dei rumor.

In questi giorni si è inoltre parlato della possibilità che anche Belen Rodriguez arrivi nel programma in veste di ospite fisso, ma in tal senso non sono state invece diffuse ulteriori notizie. Non resta che aspettare il 19 marzo, giorno in cui inizierà la fase serale di Amici, per scoprire se tutti i rumors sul programma avevano un fondo di verità.