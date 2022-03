Le Iene anticipazioni, conducono Belen e Mammucari: tutti i servizi e gli ospiti della nuova puntata

La strana coppia di conduttori torna alla guida dello show più irriverente della televisione nella prima serata di mercoledì 16 marzo 2022. Italia1 ospita a partire dalle ore 21:20 una nuova puntata de Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari alla conduzione e con gli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Al centro della puntata ci saranno molti servizi dedicati alla delicata situazione che sta vivendo l’Ucraina, con i toni che si faranno più leggeri in compagnia di tanti graditi ospiti come Giorgio Pasotti, Tananai e Cecilia Rodriguez. Scopri tutti gli argomenti ed i servizi che faranno compagnia al pubblico collegato da casa a partire dalle ore 21:20.

Le Iene: la sesta puntata di questa stagione

Le Iene tornano su Italia1 nella prima serata di mercoledì 16 marzo 2022. Il duo composto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez a partire dalle ore 21:20 conducono un nuovo appuntamento al fianco di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra gli ospiti della nuova puntata che saranno presenti in studio spiccheranno l’attore Giorgio Pasotti, il cantante onnipresente Tananai e la sorella della conduttrice Cecilia Rodriguez. Il protagonista dell’intervista singola sarà invece l’apprezzato attore Pierfrancesco Favino che si racconterà tra impegni lavorativi e questioni personali.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della sesta puntata

Nel corso nel sesto appuntamento con la trasmissione l’attenzione sarà ampiamente dedicata alla dolorosa situazione che coinvolge Russia ed Ucraina, mostrando al pubblico alcuni approfonditi servizi. Il primo sarà quello di Alice Martinelli, volata negli Stati Uniti per intervistare Alex Konanykhin, il ricco uomo d’affari russo balzato alle cronache per aver messo una sorta di taglia su Vladimir Putin.

A seguire un reportage di Ismaele La Vardera racconta lo stato della missione umanitaria voluta dalla trasmissione che ha mobilitato una carovana formata da 50 tra auto, furgoni e pullman ed è riuscita anche a portare in Italia circa 300 profughi di guerra.

Matteo Viviani cercherà di raccontare al pubblico lo stato dell’informazione che vige in Russia mentre Luigi Pelazza svelerà il suo servizio che racconta del suo viaggio alla volta di Kiev per portare giubbotti antiproiettile ai civili che si stanno arruolando. Infine anche i servizi di Gaetano Pecoraro, che mostrerà le testimonianze di alcuni esuli russi arrivati in Finlandia, e quello di Giulio Golia che nell’intervista ad Andrea Costa si occuperà di migranti.