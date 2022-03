Alex Belli lancia la bomba: possibile comparsata a La Pupa e Il Secchione, ma “né pupo, né secchione”

Dopo la sua discussa avventura al Grande Fratello Vip, Alex Belli sembra non volersi ritirare dalle scene televisive. Durante un’intervista ha lanciato un’indiscrezione molto succosa. Potremmo, infatti, vederlo su Italia 1 nel programma La Pupa e Il Secchione condotto da Barbara d’Urso che già ospita numerosi suoi amici.

Alex Belli e l’indiscrezione su La Pupa e Il Secchione

È stato uno dei protagonisti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip che ha appena chiuso i battenti. Ora Alex Belli è pronto a tornare in altri programmi televisivi. Ospite a Casa Chi, infatti, ha lanciato la bomba su una sua possibile apparizione a La Pupa e Il Secchione.

Alla richiesta di un giuramento sul programma condotto da Barbara d’urso, Alex Belli ha risposto che: “Non ti posso fare questo giuramento per vari motivi, perché dentro il programma ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò, se anche adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi“.

Sul ruolo che potrebbe avere all’interno del programma ha poi rivelato: “Né un pupo e nemmeno un secchione, ma un circense”. Infine ha concluso: “Su questo programma vi dico che sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione“.

Quindi, in attesa di una suo possibile ritorno al GfVip7 (anche se prima vorrebbe dedicarsi ad altri progetti), potremmo vederlo molto presto a La Pupa e Il Secchione.

Anche se tutto è ancora avvolto nel mistero.

La Pupa e Il Secchione: tutti gli amici di Alex Belli

Intanto, il nuovo programma condotto da Barbara d’Urso ospita già diversi nomi che sono amici o conoscenti di Alex Belli. Primo fra tutti troviamo Mirko Gancitano, suo migliore amico e futuro sposo di Guenda Goria. Poi vi è Mila Suarez, ex di Alex Belli prima di Delia Duran. Infine, abbiamo l’opinionista ufficiale Soleil Sorge che l’ha accompagnato durante la sua avventura al GfVip e la loro amicizia ha fatto molto discutere.