Ettore Bassi chi è e cosa fa: età, ex moglie e fidanzata. Vita privata e che fiction ha fatto dopo Carabinieri

Lavorare nel mondo della televisione è, da sempre, un grande traguardo per artisti, attori e interpreti di successo, capaci di far trasparire emozioni pure e travolgenti. La bravura di alcuni importanti figure dello spettacolo, rende ancora più interessante il paragone tra ciò che avviene nel piccolo schermo e tutto quello che avviene nella realtà. Una di queste è sicuramente Ettore Bassi, attore e conduttore televisivo italiano di grande fama. Tutto su di lui: esordi, carriera e vita privata.

Ettore Bassi: nascita di un attore e i suoi primi esordi

Ettore Bassi nasce a Bari il 16 aprile del 1970 e, attualmente, ha 52 anni.

Da giovanissimo è animato da una grande passione per la magia, tanto che sogna di diventare un prestigiatore. Il sogno rimane tale, ma diventa presto animatore turistico, inseguendo l’obiettivo di rimanere a contatto con la gente e strapparle un sorriso. L’esordio avviene nel 1991, partecipando alla trasmissione Piacere Rai Uno, come ragazzo immagine. Il ruolo di conduttore lo riveste nel 1993 al timone della Banda dello Zecchino. Come attore lo vediamo recitare, nel 1998, in Il maresciallo Rocca, al fianco del geniale Gigi Proietti.

Bassi, le fiction e la televisione: la carriera del celebre attore

Bassi interpreta magistralmente, tra il 2003 e il 2005, il ruolo del maresciallo Andrea Ferri in Carabinieri, in onda su Canale 5.

Il talento artistico lo premia con il Telegrolla d’Oro nel 2003, come migliore attore protagonista presente in una fiction. Paolo Bianchini lo dirigerà nel film Mal’Aria, nel 2009: Bassi interpreta un medico, alle prese con la terribile minaccia della malaria, nel periodo del secondo dopoguerra. Dopo aver recitato in Rex e Maldamore, Bassi torna a recitare in una fiction intitolata La porta rossa, di Carlo Lucarelli. L’attore sarà anche presente, come ospite speciale del gran galà di Sanremo 2022, il 5 febbraio e, sempre nel 2022, lo vedremo calcare il palco del teatro Arcimboldi di Milano nello spettacolo L’attimo fuggente, il 14 e il 15 gennaio, per poi passare alla tournée in giro per l’Italia.

Vita privata dell’attore Ettore Bassi: matrimonio, figli e amore

La vita sentimentale di Bassi è segnata da eventi e relazioni importanti, che hanno segnato positivamente la sua vita al di fuori dai set televisivi e cinematografici. Nel 2009, infatti, convola a nozze con l’autrice televisiva Angelica Riboni, con la quale ha 3 bambine: Olivia, Caterina e Amelia.

La coppia si separa, però, nel 2018, in un’atmosfera alquanto conflittuale. La riservatezza dell’attore non fa trapelare molto altro, anche se alcune voci parlano di una presunta relazione con Simonetta Montrone, figlia del celebre proprietario dell’emittente Telenorba.