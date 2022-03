Silvio Berlusconi e Marta Fascina dicono sì, ma è un “matrimonio simbolico”: la data e i dettagli della cerimonia

Nozze "non nozze" per Silvio Berlusconi e Marta Fascina: ecco tutti i dettagli della cerimonia di "matrimonio simbolico" che avrebbe fatto già discutere (a partire dalla sposa).

Mesi di indiscrezioni e smentite, e ora la clamorosa perla di gossip che inonda le cronache rosa in salsa politica: Silvio Berlusconi e Marta Fascina pronti al grande passo, ma non sarebbero le nozze che tutti si aspettavano. Secondo i rumor, i dettagli del “matrimonio simbolico” avrebbero già fatto discutere a partire dalla futura sposa, ma non ci sarebbe più tempo per ritoccare eventuali sbavature e attriti sulla cerimonia: la data sarebbe ormai alle porte.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano, ma è un “matrimonio simbolico”

Soltanto un mese fa raccontavamo la smentita dell’ex premier e leader di Forza Italia sulle presunte nozze all’orizzonte con la compagna, Marta Fascina, più giovane di lui di 54 anni e al suo fianco dal 2020.

Secondo i più insistenti gossip di qualche settimana fa, la coppia sarebbe stata ormai a un passo dal fatidico “Sì”, e ora qualcosa di più concreto sarebbe ormai alle porte.

Da quanto riportato dal Corriere della Sera emerge che, nonostante i tentativi di dribblare l’attenzione delle cronache rosa dei mesi scorsi, la coppia avrebbe proseguito nell’organizzazione delle nozze ma, di fatto, sarebbe un “quasi matrimonio”. Stando al quotidiano, infatti, i promessi sposi si sarebbero decisi a compiere il grande passo non senza ostacoli e limature alle trame della cerimonia.

Che sarebbe tutt’altro che in grande stile e non vedrebbe troppi politici tra gli invitati.

Il matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina: la data e i dettagli delle “quasi nozze”

Il matrimonio “simbolico” tra il Cavaliere e la compagna, di cui tanto si parla in queste ore, sarebbe una cerimonia all’americana senza troppi accenti di sfarzo. Se è mistero sull’abito della sposa, molto invece sembra trapelare dai dettagli sul resto dell’evento diffusi dal Corsera.

La data del matrimonio sarebbe vicinissima: sabato 19 marzo, nella location di Villa Gernetto a Lesmo.

Si tratterebbe di una cerimonia nuziale nel segno (per alcuni inaspettato) della sobrietà e della massima riservatezza, in cui non mancherebbero lo scambio di doni, promesse d’amore e fedi. Un momento così intimo e blindato da risultare aperto a soli 60 invitati tra cui i figli dello sposo e pochi politici di spicco.

Secondo il quotidiano, le insistenze di parenti e amici intimi per un rinvio, anche alla luce dell’attuale contesto di emergenze tra Covid e guerra in Ucraina, sarebbero risultate vane. Soprattutto Marta Fascina, tra i due, non avrebbe voluto sentire ragioni per far slittare ulteriormente le nozze (sebbene prive di effetto giuridico).

Matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina: i doni dei “quasi sposi” e il pranzo di nozze

Stando alle ulteriori indiscrezioni riferite dal Corriere, Marta Fascina si sarebbe risentita per aver dovuto rinunciare a un matrimonio vero e avrebbe premuto per arrivare in breve almeno a quello simbolico. Nella scaletta della cerimonia, oltre allo scambio delle reciproche promesse d’amore e degli anelli, ci sarebbe anche quello dei doni tra i “quasi sposi”: Silvio Berlusconi avrebbe già regalato alla compagna un solitario e per lui, direttamente dalla sua dolce metà per mano del fratello, sarebbe pronto un calco delle loro mani intrecciate.

Al pranzo di nozze sarebbero invitati anche Confalonieri, Galliani, Letta e i massimi vertici del partito, da Tajani ai capigruppo Bernini e Barelli. Mistero sulla presenza di tutti i figli e i nipoti del Cavaliere: alcuni, secondo le indiscrezioni, avrebbero declinato per virare su non meglio precisati impegni indifferibili.