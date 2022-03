Teatro di Mariupol distrutto dalle bombe russe, il ministro Franceschini: “Italia Pronta a ricostruirlo”

L’Italia si offre per aiutare l’Ucraina a ricostruire il Teatro di Mariupol ormai distrutto dai bombardamenti. A comunicarlo è il Ministro della Cultura Dario Franceschini su Twitter. Il suo messaggio ha ricevuto anche la risposta del Presidente ucraino Zelensky.

Nella giornata del 17 marzo Dario Franceschini ha scritto un tweet in cui comunica l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della sua proposta di offrire aiuto all’Ucraina per la ricostruzione del Teatro di Mariupol. Il tweet in questione recita:

“L’Italia pronta a ricostruire il Teatro di #Mariupol.

Approvata dal Consiglio dei Ministri la mia proposta di offrire all’#Ucraina mezzi e risorse per riedificarlo appena possibile. I teatri di ogni Paese appartengono a tutta l’umanità. #WorldHeritage”

