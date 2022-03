Verissimo ospiti di sabato e domenica: da Silvia Toffanin i protagonisti del GF Vip 6. Anticipazioni

Verissimo va in onda con il suo consueto doppio appuntamento settimanale a partire da sabato 19 marzo 2022 a partire dalle ore 16:30 circa. Le due nuove puntate saranno nel segno del Grande Fratello Vip 6 vista la alta affluenza di ospiti presenti in studio provenienti dalla casa più spiata d’Italia. Spazio dunque alla vincitrice Jessica Selassiè ed a tutti gli altri finalisti del reality che si passeranno il testimone delle due puntate nelle quale parteciperà anche Ilary Blasi. Il programma condotto da Silvia Toffanin continuerà dunque a tenere compagnia ai propri telespettatori che hanno recentemente gioito per il recente prolungamento del programma.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che parteciperanno alla trasmissione nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 19 ed il 20 marzo 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 19 marzo

Silvia Toffanin apre nuovamente il salotto di Verissimo per la prima puntata in onda sabato 19 marzo 2022. Il programma di Canale5 a partire dalle ore 16:30 avrà l’onore di ospitare svariati personaggi del mondo dello spettacolo a partire da Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che sono riusciti a conquistare persino i Coldplay.

Nel programma tornerà anche il volto di Anna Tatangelo per presentare la seconda edizione di Scene da un matrimonio e invece la coppia proveniente direttamente da Amici Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che parlerà dell’emozione di diventare genitori per la prima volta.

Verissimo avrà poi una pagina speciale dedicata al Grande Fratello Vip 6 con le ospitate di Barù, terzo classificato del reality, e degli altri protagonisti Giucas Casella e Lulù Selassiè e il suo Manuel Bortuzzo.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 20 marzo

Nel secondo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin al suo fianco ci sarà Ilary Blasi che tra qualche giorno debutterà alla conduzione de L’isola dei famosi e che parlerà per la prima volta dopo la tempesta mediatica che l’ha colpita per la presunta fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Sempre dal Grande Fratello Vip in studio arriverà la vincitrice Jessica Selassiè che in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa ci racconterà le sue emozioni. Spazio anche per il secondo classificato Davide Silvestri, per il racconto della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e quella infinita e discussa tra Delia Duran e Alex Belli.