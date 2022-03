Mission Impossible – Protocollo Fantasma: la trama, il cast e il trailer del film con Tom Cruise

Su Italia1 arriva il quarto film dell’adrenalinica serie con il divo hollywoodiano. Tom Cruise veste nuovamente i panni di Ethan Hunt per la nuova Mission Impossible – Protocollo Fantasma nella quale lui e la sua squadra non operano più per gli Stati Uniti d’America ma se la dovranno vedere con un pericoloso terrorista che intende scatenare una guerra nucleare tra la loro nazione e la Russia. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1 domenica 20 marzo 2022.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma: le curiosità ed il cast del film

Mission: Impossible – Protocollo fantasma (dal titolo in lingua originale di Mission: Impossible – Ghost Protocol) è un film del 2011 diretto da Brad Bird, conosciuto regista e produttore statunitense già vincitore di due premi Oscar al miglior film d’animazione per Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi e Ratatouille ed autore anche di Tomorrowland – Il mondo di domani.

È il quarto film della lunga saga che vede protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Al suo fianco a completare il cast del film figurano invece gli attori Jeremy Renner, Josh Holloway, Paula Patton, Simon Pegg e Michael Nyqvist.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma: le curiosità ed il cast del film

L’agente Ethan Hunt sarà alle prese con una missione nella quale lui e la sua squadra se la dovranno vedere senza la copertura del governo.

Hunt non agisce più per conto degli Usa e senza alcuna copertura, lui ed il suo capace team dovranno cercare di fermare un pericoloso terrorista che sta cercando di scatenare una guerra nucleare tra Russia e Stati Uniti.

In una serie di inseguimenti e viaggi adrenalinici sparsi da Mosca a Dubai, Ethan farà di tutto per salvare le sue fonti e colpire duramente il terrorista che si giocherà molti assi nella manica come un sottomarino a testata nucleare che nessuno sa dove sia collocato ed è pronto a fare molti danni.

Guarda il trailer: