Noi la fiction con Lino Guanciale torna in onda su Rai1 con la terza puntata: le anticipazioni della trama

La serie tv torna in onda per mettere in scena il suo atteso terzo appuntamento nella prima serata di domenica 20 marzo 2022. A partire dalle ore 21.25 Rai1 mostrerà gli sviluppi della trama che vede come protagonista l’amatissimo attore Lino Guanciale e tutti gli altri interpreti di Noi, il riuscito remake italiano della serie statunitense dal titolo di This is Us. Il prodotto riparte dall’incoraggiante 17,3% di share della seconda puntata che ancora una volta lo ha elevato al gradino più alto del podio nella gara con le altre emittenti. La fiction ambientata a Torino spera di continuare su questa entusiasmante onda che travolge il pubblico tra i flashback del passato e le vicende del presente con i due nuovi episodi di serata dal titolo di Fratelli e Buon Natale.

Scopri le anticipazioni della trama della terza puntata di Noi in onda su Rai1 domenica 20 marzo 2022.

Noi: la terza puntata in onda su Rai 1

Il terzo appuntamento di Noi va in onda a partire dalle ore 21:25 di domenica 20 marzo. Rai1 continua a proporre al suo affezionato pubblico la continuazione delle vicende dei protagonisti interpretati da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, i genitori Pietro e Rebecca che dando alla luce tre gemelli hanno dato il via alla alla trama che racconta la loro storia ed anche quella di quaranta anni del nostro Paese.

Il nuovo appuntamento riporterà sui piccoli schermi anche gli altri personaggi interpretati da Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone ,ad interpretare i figli della coppia, ed anche gli altri Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.

Noi: la trama della terza puntata

Fratelli è il titolo del primo episodio di serata che metterà al centro della narrazione le vicende dei figli di Pietro e Rebecca. Nel passato ritroviamo i genitori alle prese con i tre figli divenuti ormai adolescenti.

Nel presente invece Claudio è in crisi con le prove visto che fatica ancora ad entrare nella parte, sarà Chiara a capirlo ed aiutarlo, cercando di fargli tirare fuori le sue emozioni più nascoste in modo che possa poi portarle sul palco.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di Buon Natale e ci catapulta nel 1993 dove la Famiglia Peirò è in partenza per la montagna. L’allegra famigliola intende festeggiare la ricorrenza con i genitori di Rebecca e questo non entusiasma nessuno, in primis Pietro. L’uomo vorrebbe infatti che ora sia la sua famiglia ad istituire delle nuove tradizioni ed uno sfortunato guasto all’auto sembra esaudire i suoi desideri, bloccandoli in mezzo al nulla e costringendoli a rifugiarsi in una piccola baita.