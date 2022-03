Previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana: come procederà il weekend per questo segno

Finalmente il weekend è iniziato e possiamo, a tutti gli effetti, lasciarci alle spalle una settimana di lavoro e sforzi fisici e mentali. La sensazione di leggerezza ingloba le giornate di sabato e domenica, permettendo di assaporare qualche stralcio di relax in più, tanto desiderato durante i giorni appena trascorsi. Le stelle, anche in questo caso, sono al nostro fianco per decidere e descrivere il cammino da seguire, per ognuno dei 12 segni zodiacali. Ecco, però, anche l’Oroscopo per il segno più sfortunato del fine settimana: tutto sulle giornate del 19 e 20 marzo 2022.

Il segno più sfortunato del weekend: Toro

Il segno più sfortunato di questo fine settimana è, senza dubbio, il Toro: ormai è tutta la settimana che, qualsiasi cosa facciate, la sbagliate o commettete un errore. Siete stressati, tesi e elettrici e non riuscite a scrollarvi di dosso queste negative sensazioni, riducendovi ad apparire distanti dal mondo che vi circonda. Vi sentite come compressi e non sapete come fare per liberarvi dalle catene della monotonia e della stanchezza. Forse sarebbe meglio se vi prendeste del tempo per stare con voi stessi e riflettere su tutto ciò che veramente vi fa stare bene.

Vi potreste anche sentire fuori luogo in queste giornate di sabato e domenica, ma non dovrete disperare: questo momento di transizione è, per voi, necessario al fine di ritrovare un benessere interiore che non percepite da troppo tempo. Abbiate molta fiducia in voi stessi, senza avere costantemente paura del futuro e dell’incerto, che saranno sicuramente più floridi di quello che immaginate. Al momento, però, meglio prendersi una pausa da tutto e tutti, prendendosi più cura di voi stessi.

Non si tratta di egoismo, ma di semplice amore personale.

Previsioni delle stelle per la prossima settimana, per il segno del Toro

La prossima settimana sarà utile per voi, nati sotto il segno del Toro, per analizzare con freddezza e tranquillità alcune situazioni presenti nella vostra vita, cercando di capire cosa fa al caso vostro. Non tutto quello che state vivendo vi sembra adatto al vostro temperamento e potrete anche decidere di lasciarvelo alle spalle. Se in amore potreste ancora risentire della noia del quotidiano, sul posto di lavoro, invece, riceverete numerosi compensi e vi sentirete alquanto soddisfatti del vostro operato.