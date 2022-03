Silvio Berlusconi sposa simbolicamente Marta Fascina: le foto della cerimonia tenutasi a Villa Gernetto

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno coronato il loro “sogno d’amore”. I due hanno infatti organizzato una cerimonia simbolica organizzata a Villa Gernetto, mostrandosi dunque più uniti che mai ma allontanando l’eventualità di un altro divorzio per il leader di Forza Italia. Nonostante il gesto non sia legalmente vincolante, i due hanno fatto le cose in grande, con tanto di abito bianco e torta multipiano, di cui ora circolano le prime foto.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina “oggi sposi”: le foto dell’esclusivo evento

Non sarà legalmente vincolante ma, come anticipato, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno organizzato nei minimi dettagli la cerimonia per festeggiare la loro unione.

Tutti gli elementi di un classico matrimonio ci sono: dall’abito bianco e il bouquet per lei, abito blu e fiore all’occhiello per il leader di Forza Italia e una torta multistrato da tagliare a fine cerimonia, davanti alle macchine fotografiche he hanno immortalato l’evento – riportate dal Corriere della Sera.

Presenti al “matrimonio” circa 60 invitati, tra cui alcuni dei figli di Berlusconi – non tutti, ufficialmente Piersilvio si è assentato per non esporsi al rischio Covid – e gli amici di sempre del leader (Fedele Confalonieri, Vittorio Sgarbi e Adriano Galliani).

Non potevano mancare, inoltre, anche i colleghi Gianni Letta e Antonio Tajani, mentre ha fatto la sua speciale apparizione anche di Matteo Salvini.

Matrimonio Berlusconi-Fascina: perché i due non hanno ufficializzato legalmente l’unione

Come detto, la cerimonia è stata solamente simbolica, il che vuol dire che fondamentalmente i due non sono legati da alcun vincolo nei fatti.

Una scelta “obbligata” per la coppia, che avrebbe dovuto lottare contro le proteste di casa Berlusconi, con i figli che sarebbero preoccupati per l’eventuale allargamento dell’eredità che un domani Silvio lascerà. Il Cavaliere ed ex premier ha già alle spalle lo spinoso divorzio da Veronica Lario, costato al patrimonio del politico una cospicua cifra.

Sembra, dunque, che questa volta la famiglia del leader abbia voluto prevenire il problema e spinto perché l’unione d’amore tra l’85enne e la giovane sposa rimanesse solo simbolico.