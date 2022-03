Vittorio Feltri dopo la lettera a Fedez: il giornalista spiega perché ha svelato di avere il cancro

Vittorio Feltri ha impugnato la sua penna per mostrare a Fedez il suo supporto dopo l'annuncio della sua malattia. In quest'occasione gli ha anche parlato della sua malattia e, in queste ore, il giornalista ha spiegato il perché di questo gesto.

Soltanto qualche giorno fa Fedez ha annunciato sui social di avere un problema di salute, per cui sarà necessario un “percorso importante”. Inutile dire che in molti, a partire dalla moglie e il resto della famiglia Ferragni, hanno subito mostrato il loro sostegno all’artista, con numerosi interventi social.

Tra chi si è esposto rivolgendosi al cantante c’è anche Vittorio Feltri, il quale non è esattamente in ottimi rapporti con Federico Lucia. Nonostante ciò ha voluto impugnare la propria penna nel tentativo di rincuorarlo e, in questa circostanza, ha rivelato anche di avere il cancro. In queste ore il giornalista è tornato a parlare delle sue parole, spiegando per quale motivo ha raccontato di essere malato.

Vittorio Feltri scrive una lettera a Fedez e rivela di avere il cancro

In queste difficili ore, in cui Fedez ha raccontato di avere una malattia per cui sarà necessario intervenire con un lungo percorso, molti volti noti si sono mostrati solidali nei suoi confronti. Dopo aver ricevuto sostegno da parte della moglie Chiara e della famiglia Ferragni al completo, l’artista ha ricevuto anche l’incoraggiamento da parte di Vittorio Feltri, con cui in realtà i rapporti non sono affatto ottimi.

Nonostante ciò il giornalista ha temporaneamente seppellito l’ascia di guerra scrivendo una lunga lettera al suo “nemico”, rivelando anche di avere il cancro – nella speranza di rincuorare il ragazzo in questo momento difficile. “Sento di confidarmi su un tema che ci accomuna. Quello della salute perduta – scrive Feltri – Ho lavorato come sempre senza confidare niente a nessuno. Invece ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea“.

Parole, dunque, che non solo hanno destato scalpore dati i rapporti tra i due, ma soprattutto per il contenuto della lettera, su cui in queste ore il giornalista è tornato in un’intervista a Il corriere della sera – momento in cui ha spiegato per quale motivo ha voluto parlarne al cantante (e rendendo comunque la notizia di dominio pubblico).

Vittorio Feltri spiega perché ha parlato della sua malattia a Fedez: “Ho voluto incoraggiarlo”

Dopo la lettera scritta da Vittorio Feltri, come si poteva immaginare, l’interesse della stampa si è ovviamente concentrato anche sulla rivelazione fatta al “nemico” Fedez. Per questo il giornalista ha concesso un’intervista a Il corriere della sera, spiegando il perché del suo gesto.

“L’ho scritto il perché. Lo conosco, ho scoperto che ha questa malattia, e anche se non ha precisato di cosa si tratti si è capito che non è certo un raffreddore. E così ho voluto incoraggiarlo a modo mio – spiega l’uomo per poi entrare nel dettaglio – Per essere credibile dovevo dire che ho avuto anche io un problema. Che mi frega di andare in giro a raccontare i c***i miei? Era per dargli conforto. Altrimenti perché avrei dovuto raccontarlo”.

Successivamente Feltri ha voluto fare luce anche sul suo rapporto con Federico Lucia, spiegando che (nonostante le loro idee siano agli opposti), prova stima nei suoi confronti: “Ha una certa schiettezza che mi avvicina a lui e un modo di fare che non mi dispiace – ha sottolineato il direttore editoriale di Libero – Poi io in verità detesto anche i tatuaggi, ma il discorso è un altro.

Uno che ha due figli, una moglie… Mi sembrava giusto fare una cosa di questo tipo, un po’ di calore gliel’ho voluto dare“.