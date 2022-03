Charlene di Monaco avrebbe parlato di divorzio ad Alberto II: a quali condizioni si potrebbe evitare

Charlene di Monaco recentemente ha fatto ritorno a casa, dopo aver passato un lungo periodo di convalescenza che l’ha tenuta lontana dal marito e dai figli. Sembra però che i guai non siano finiti, dal momento che le ultime indiscrezioni parlano addirittura di divorzio, discorso affrontato dalla stessa principessa con Alberto di Monaco. La donna però avrebbe anche posto delle condizioni per sfuggire a questa eventualità.

Charlene di Monaco: le condizioni poste per sfuggire al divorzio con Alberto II

La principessa Charlene di Monaco ha fatto finalmente ritorno a casa, dopo aver affrontato un lungo percorso di guarigione.

La donna infatti, lo scorso maggio, aveva contratto un’infezione otorinolaringoiatra mentre si trovava in Sud Africa e a lungo era rimasta lontana dai propri famigliari. Successivamente era tornata a Monaco ma nel giro di pochi giorni si è recata in Svizzera per un nuovo ricovero.

Nonostante però sia rientrata a casa, sembra che i problemi non siano affatto finiti per la sua famiglia. Come riportato dal giornale francese Voici, la principessa avrebbe parlato di divorzio con suo marito Alberto di Monaco, ponendo però delle condizioni per evitare che quest’eventualità si concretizzi.

Stando a quanto rivelato dal portale, infatti, la Wittstock non solo ora si sarebbe rifugiata a Roc Angel per proseguire la sua convalescenza, ma non sarebbe disposta a fare il suo ritorno a Palazzo Grimaldi. Sembra infatti che quest’ultimo per la donna sia pieno di brutti ricordi e che sia disposta a rinunciare al divorzio solo a condizione di poter rimanere lontana dalla vita di corte.

Diversi giornali riportano che la causa di tutto potrebbe essere la principessa Caroline, con cui i rapporti non sarebbero mai stati sereni. Non è ben chiaro però se questo sia il vero, o anche l’unico, problema della Wittstock, su cui di recente si sono scatenati diversi rumor sulle sue condizioni di salute.

Charlene di Monaco: la particolare e insolita malattia di cui soffre

Nonostante, dunque, in queste ore si continui a parlare dei tesi rapporti tra Charlene di Monaco e la principessa Caroline, non si possono ignorare anche le ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute della mogli di Alberto II.

Non troppo tempo fa, infatti, alcuni rumor avevano parlato del fatto che la principessa potrebbe soffrire della Sindrome di Rebecca, anche detta della prima moglie. La patologia consiste in un’accesa gelosia nei confronti del passato sentimentale del proprio partner.

Ipotesi che in quegli attimi era stata avvalorata dal fatto che il principe di Monaco ha avuto diverse relazioni alle spalle.

Possibile, dunque, che i “brutti ricordi” a cui si fa riferimento in queste ore, siano anche dovuti ai precedenti amori di Alberto II e legati alla condizione psicologica in cui versa Charlene. In ogni caso però, tanto il divorzio quanto la sua patologia, non sono stati confermati ufficialmente e si tratta soltanto di indiscrezioni.