Cugini di Campagna: la carriera tra grandi successi, qualche litigio e la nuova avventura all’Isola dei Famosi

La band de I Cugini di Campagna fu fondato nel 1970 da Silvano Michetti per poi approdare alla casa discografica di Bruno Zambrini e Gianni Meccia, la Pull. Il nome del complesso venne scelto pensando alla produzione di un tipo di musica in grado di riflettere il gusto del repertorio tradizionale italiano. Il primo brano lanciato fu “Il ballo di Peppe” ma non ebbe il successo sperato al punto che il quartetto decise di optare per una scelta stilistica differente. Si decise quindi di lasciare più spazio a brani propri.

50 anni di musica

Per 20 anni I Cugini di Campagna lanciano in Italia canzoni come la celebre “Anima mia” raggiungendo un buon successo.

Solo dal 1994 in poi la band ha la possibilità di far conoscere i propri successi in giro per il mondo. In questi anni i membri del quartetto sono in continua variazione. I musicisti che oggi ne fanno parte sono: Silvano Michetti, Ivano Michetti, Nicolino Luciani, Tiziano Leonardi. Prima di loro: Flavio Paulin, Paul Gordon Manners, Marco Occhetti, Daniel Colangeli, Gianni Fiori, Giorgio Brandi, Luca Storelli.

Al centro delle polemiche

Negli ultimi mesi il gruppo si è esposto molto a livello mediatico: i Cugini di Campagna hanno criticato i Maneskin ed anche altre figure amate dal pubblico internazionale come Lady Gaga.

Ciò ha suscitato l’ilarità del pubblico e sui social non sono mancati i commenti dei fan tanto straniti quanto divertiti. Secondo i Cugini di Campagna i Maneskin sarebbero andati più volte in scena con abiti simili ai loro. Questa potrebbe anche essere una giusta osservazione, soprattutto riferendoci al pensiero del semiologo Benjamin che definiva la moda come “l’eterno ritorno del nuovo”. I fan si sono però risentiti quando i membri dello storico gruppo hanno affermato che il successo dei Maneskin fosse attribuibile più alla loro immagine che al loro talento.

Uno screzio simile si era verificato qualche anno fa, nel 2017, con Lady Gaga. Il quartetto decise poi di bloccare il suo profilo sui social network.

l’Isola dei Famosi

Il gruppo torna a far parlare di sé, stavolta per la partecipazione ad un reality: L’Isola dei Famosi. Il quartetto prenderà parte alla nuova edizione del reality in onda su Canale 5 da Lunedì 21 Marzo 2022. La Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, lascia spazio ad un nuovo percorso. Alfonso Signorini non può che passare il testimone alla collega Ilary Blasi molto amata dal pubblico.