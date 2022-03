Ilona Staller, la vita privata: tutti gli uomini di Cicciolina, tra relazioni private e carriera a luci rosse

La vedremo molto presto tra i naufragi protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sicuramente Ilona Staller, meglio conosciuta con il nome d’arte di Cicciolina, ma conosciamo meglio la sua travagliata vita privata e tutti gli uomini che ha avuto tra relazioni private e carriera da diva a luci rosse.

Llona Staller: famiglia e origini

Ilona Staller nasce a Budapest il 26 novembre 1951, ha quasi 71 anni portati benissimo. Suo padre era un funzionario del Ministero dell’Interno Ungherese, sua madre, invece, era ostetrica.

Durante la sua vita Llona Staller ha svolto vari lavori. Prima la modella, poi la cameriera in un hotel – in cui ha incontrato il suo primo marito – poi l’agente segreto sotto il nome in codice di Coccinella e poi la diva a luci rosse con lo pseudonimo Cicciolina.

Tutti gli uomini di Ilona Staller: tra carriera e vita privata

Proprio durante il suo lavoro da cameriera in un hotel una giovanissima Ilona Staller incontra quello che diventerà il suo primo marito. Lui era italiano e per questo Ilona è venuta a vivere nel Bel Paese, ottenendo anche la cittadinanza italiana.

In seguito per due anni e mezzo è stata legata allo scultore Jeff Koons. Dal loro amore nel 1992 è nato il figlio Ludwig.

Dopo la separazione Llona ha dovuto lottare moltissimo per ottenere l’affidamento del bambino. A Verissimo ha infatti raccontato:

“Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui (Jeff Koons, ndr) ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Sono stati cinque mesi molto dolorosi, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio”.

Llona Staller ha confessato di aver avuto circa 2 mila uomini tra relazioni “reali” e carriera a luci rosse come Cicciolina.

Ilona Staller e le difficoltà per il patrimonio

A Vanity Fair, Llona Staller, aveva dichiarato di aver vissuto periodi molto duri per aver speso tutto il suo patrimonio e per il taglio della sua pensione da Parlamentare, passata da 3mila euro a meno di 1000 euro al mese. Era stata, infatti, costretta a vendere tutti i suoi beni.

Oggi vive a Roma e alleva gatti persiani. Quando si sarà negativizzata dal Coronavirus partirà per l’Honduras e sarà tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi.