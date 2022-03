Lorella Cuccarini ripercorre i drammatici momenti della sua malattia: “Ne sono uscita grazie a cure mirate”

In una recente intervista Lorella Cuccarini è tornata a parlare della sua malattia, per cui è stato necessario un lungo percorso medico e tanta determinazione da parte della conduttrice.

Di recente Lorella Cuccarini ha concesso una lunga intervista in cui si è voluta soffermare sui problemi di salute che ha avuto in passato. Passando anche attraverso un discorso sull’importanza che un’alimentazione equilibrata ha nella sua vita, ha spiegato che proprio grazie ad una giusta dieta è riuscita a superare le conseguenze che la comportato la malattia contro cui ha dovuto combattere.

Lorella Cuccarini, il dramma della grave malattia contro cui ha lottato

Nel corso di una lunga intervista per Il corriere della sera, Lorella Cuccarini è tornata con la memoria ai drammatici momenti in cui ha dovuto lottare contro un tumore, per cui è stato necessario un intervento per asportare la tiroide.

“Ne sono uscita grazie a cure mirate – ha rivelato durante la chiacchierata – L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano“. Una situazione non semplice, dunque, ma che è riuscita a superare anche grazie ad una corretta alimentazione, dettaglio su cui si è soffermata durante l’intervista.

La conduttrice ha infatti raccontato di aver lottato a lungo contro il desiderio di iniziare diete che, non a caso, successivamente si sono rivelate pericolose: “Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando.

Ricordo in particolare l’iperproteica, all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei, può essere dannosa – ha raccontato al Corriere – Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo“.

Lorella Cuccarini, cosa oggi l’amata conduttrice

Correva l’anno 2002 quando Lorella Cuccarini riceveva l’amara diagnosi e iniziava il suo percorso di guarigione.

Oggi, come il pubblico del piccolo schermo saprà molto bene, è tornata in tv ma, soprattutto, a godersi i piaceri della vita.

Lo scorso anno, infatti, la conduttrice ha festeggiato 30 anni di matrimonio con Silvio Testi, conosciuto dietro le quinte di Fantastico, dove una giovanissima Cuccarini ha esordito come ballerina. Dal loro amore sono nati ben quattro figli – Sara (nata nel 1994), Giovanni, (1996), Chiara e Giorgio (i due gemelli che quest’anno compiono 22 anni).

La sua carriera nel frattempo ha affrontato diversi cambiamenti e, dopo il suo addio alla Rai (avvenuto dopo la lite con Alberto Matano), la donna è passata in Mediaset e, precisamente, è arrivata ad Amici di Maria De Filippi – dove da due anni ricopre il ruolo di insegnante.