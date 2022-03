Anna Tatangelo è rinata grazie all’amore (e la psicoterapia) e rivela: “Livio Cori mi ha ridato il sorriso”

Sorride di nuovo Anna Tatangelo, confessandosi in una lunga intervista, in cui si dichiara finalmente rinata grazie all'amore per Livio Cori, la carriera sempre più rosea e la psicoterapia.

Anna Tatangelo è rinata. Dopo un periodo difficile, causato dalla rottura con Gigi D’Alessio, la “ragazza di periferia” ha compiuto un passo alla volta verso quella “ricerca della felicità” a lungo inseguita, e scandita proprio dall’ingresso di Livio Cori nella sua vita.

Per superare il momento turbolento, la cantante di Sora si è affidata anche alla psicoterapia. Un percorso che l’ha aiutata a concentrarsi su sé stessa, in simbiosi con l’amore per il rapper napoletano, che le ha restituito finalmente il sorriso. A questo si è aggiunto anche il lavoro, che le consegna risvolti più che positivi.

Nonostante lo scetticismo iniziale, infatti, la sua versione di “Scene da un matrimonio” ha guadagnato non solo la conferma, ma pure un doppio appuntamento.

Anna Tatangelo: la relazione con Livio Cori e la psicoterapia

Dopo le delusioni passate, la cantante (nonché conduttrice) è finalmente rifiorita grazie alla storia d’amore di Anna Tatangelo con Livio Cori, e confessa il suo periodo felice in una lunga intervista su Gente. Il rapper napoletano, a cui è legata ormai da un anno, è arrivato nella sua vita dopo un periodo complicato, dovuto alla rottura con Gigi D’Alessio. Periodo superato anche grazie a un percorso personale importante.

“La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene”, confessa l’artista. “Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. Quindi ha aggiunto di non provare alcun rimpianto, perché per andare avanti bisogna metabolizzare il passato in modo da poter davvero ripartire.

L’artista si è concentrata poi sull’esplosiva storia col rapper, che ha presentato solo in un secondo momento al vero grande amore della sua vita, ossia suo figlio Andrea. Scelta dovuta all’esigenza di capire se il rapporto fosse basato su solide fondamenta.

“Mi dicevano di divertirmi e basta, ma io non sono così. E siccome all’inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma”, confida.

Intanto, anche se i fiori d’arancio sembrano già nell’aria, i due fidanzati non convivono. Cori è infatti stabile a Napoli, dove vive e lavora, mentre la Tatangelo a Roma (nella nuova casa che con orgoglio ha comprato da poco, ndr), ma si ritrovano spesso, da soli o col bambino. In merito al compagno, la cantante ha aggiunto, infine: “Livio è una persona che mi fa stare bene, mi ha cambiato.

È la luce che ci voleva nella mia vita”. Di sicuro una presenza che l’aiuta a non prendersi neanche troppo sul serio, e che la rende davvero felice.

Anna Tatangelo: il successo professionale e il desiderio di un altro figlio

Anna Tatangelo è tornata anche in TV: Scene da un matrimonio è appena ripartito con la seconda edizione, eccezionalmente con un doppio appuntamento, sempre su Canale 5. Nonostante le previsioni poco incoraggianti, infatti, il programma ha superato le aspettative, sebbene contasse pure su detrattori d’eccellenza. Davide Mengacci, storico volto della trasmissione, si era mostrato infatti titubante, fatto che non ha scalfito più di tanto l’artista, da sempre abituata ad incassare qualsivoglia critica.

Sul fronte privato, invece, la bella storia d’amore con Cori introduce anche la possibilità di allargare la famiglia. Ma la cantante, che sembra aver iniziato ad assaporare le gioie del quotidiano, è ben determinata a godersi solamente il presente. Per il futuro, in fondo, c’è sempre tempo.