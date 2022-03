Biagio D’Anelli sbugiarda in diretta Miriana Trevisan: è ancora polemica per il numero di telefono

Sembra proprio che la polemica tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan non sia destinata a placarsi tanto facilmente. Nei giorni precedenti l’ex gieffino è tornato nello studio di Pomeriggio 5 per rivelare alcuni dettagli di cui è recentemente venuto a conoscenza, puntando a smascherare la sua ex fiamma e mostrare al pubblico che avrebbe mentito a tutti sulla questione numero di telefono.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, cos’è successo tra i due ex gieffini

Come il pubblico del Grande Fratello Vip ricorderà molto bene, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono concessi un dolce flirt nella casa più spiata d’Italia, ma l’idillio d’amore ha iniziato ad incrinarsi non appena l’opinionista è uscito dal reality.

Dopo una sorpresa organizzata dagli autori, che ha permesso ai due di stare insieme per qualche ora – momento in cui Biagio ha dimostrato alla sua dolce metà di voler fare sul serio e mettere su famiglia. La showgirl a quel punto si è spaventata e ha iniziato a dare i primi segni di cedimento, affermando di essere disposta (per il bene di D’Anelli) a chiudere la loro storia.

Alla luce di questo episodio non stupisce più di tanto che, una volta uscita anche la Trevisan dalla casa, si sia mostrata un po’ fredda nei confronti dell’ex gieffino.

Ciò di cui lui la accusa è di averlo snobbato nello studio del GF Vip, affermando di non potergli dare il suo numero perché aveva il telefono bloccato e invitandolo a chiedere tutto al suo agente.

Una mossa che il ragazzo non ha affatto gradito e da quel momento i due hanno iniziato a punzecchiarsi a vicenda durante ogni intervista ed evento televisivo – finché la Trevisan non ha annunciato di voler rompere con lui e spiegando anche che le cose non sono andate come lui ha raccontato.

Biagio D’Anelli rivela in diretta di avere nuove prove: Miriana ha mentito a tutti

Biagio D’Anelli però non ha alcuna intenzione di passare per bugiardo e, anzi, è deciso a dimostrare che è stata Miriana Trevisan a mentire al pubblico del Grande Fratello Vip sulla questione numero di telefono.

Per farlo l’uomo è tornato di nuovo da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e ha rivelato di essere entrato in possesso di nuove prove che smascherano l’ex gieffina.

“Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove – ha svelato in diretta l’opinionista – Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola.

Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto” prosegue poi, sottolineando comunque che per lui la storia è pubblicamente chiusa.

Successivamente la conduttrice Mediaset ha mostrato un video al ragazzo, in cui Miriana balla la canzone che gli ha dedicato quando si trovavano nella casa (forse, nella speranza di mandare un segnale). La cosa però è stata accolta da Biagio con una certa indifferenza: “Continuasse a ballare il cha cha cha.

Le auguro tanta fortuna, ma si va avanti” ha risposto alla D’Urso, mostrandosi ormai freddo nei confronti dei gesti fatti dalla sua ex dolce metà.