Bombe al fosforo russe in Ucraina, l’accusa contro Mosca. NATO: “Uso armi chimiche avrà enormi conseguenze”

Ci sarebbero evidenze dell'uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina, in particolare di bombe al fosforo, bandite dalla Convenzione di Ginevra.

La Russia viene accusata di aver usato bombe al fosforo in Ucraina, nelle città di Irpin e Kramatorsk. Per il momento non ci sono prove verificate indipendentemente dell’uso di armi bandite dalla Convenzione di Ginevra da parte delle forze di Vladimir Putin, ma diversi video sono stati diffusi sui social che ne mostrerebbero l’impiego. È il sindaco di Irpin a denunciare l’esplosione delle bombe al fosforo nel sobborgo vicino Kiev, riconquistato dagli ucraini. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito sulle pesanti ricadute in caso venisse provato l’uso di armi chimiche nella guerra in Ucraina.

La Russia accusata di usare bombe al fosforo in Ucraina

Si fanno sempre più pesanti le accuse contro la Russia di aver perpetrato crimini di guerra, un fatto di cui si è detta oggi certa l’amministrazione Biden per bocca del Segretario di Stato Blinken. Nella stessa giornata, dall’Ucraina arrivano addebiti sull’uso di bombe al fosforo in almeno due occasioni da parte di Mosca. Il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, lo ha denunciato nei bombardamenti a Hostomel e nel sobborgo di Kiev, come riporta The Kyiv Indipendent.

Mayor of Irpin says Russia targeted suburbs of Kyiv with white phosphorus last night. Here’s what we saw from the centre of Kyiv. pic.twitter.com/wifOqbTkIW — Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) March 23, 2022

Oleksiy Biloshytskiy, vice capo della Polizia di Kiev, ha pubblicato un video di raffiche di bombe sulla città di Kramatorsk, nell’oblast’ di Donetsk, in cui sarebbe stato impiegato il fosforo bianco.

I filmati non sono stati verificati indipendentemente, ma sono ormai diverse le immagini che testimonierebbero questa violazione della Convenzione di Ginevra.

Another evidence of phosphorus bombs used by russian invaders. In Kramatorsk this time #WarCrimes pic.twitter.com/RbJyYhLKe0 — Oleksiy Biloshytskiy (@Biloshytsky) March 22, 2022

NATO: “Armi chimiche avrebbero enormi conseguenze”

Il presunto uso di armi chimiche da parte di Mosca ha suscitato la reazione di Stoltenberg, che ha dichiarato come, se confermato, “cambierebbe totalmente la natura del conflitto, avrebbe conseguenze enormi e sarebbe assolutamente inaccettabile“.

Il segretario generale della NATO ha ricordato il passato di Mosca nell’uso di armi chimiche, contro Sergej Skripal, l’ex spia russa scappata a Londra, e in Siria.

“Siamo preoccupati e per questo aiuteremo l’Ucraina a proteggersi“, ha commentato, annunciando la proposta di “un aumento significativo della presenza sul terreno sul fianco orientale” dell’Alleanza. Stoltenberg ha inoltre risposto alla minaccia del Cremlino di usare armi nucleari in caso venisse minacciata la sua esistenza: “La Russia deve smetterla con questo tintinnar di sciabole nucleare. È pericoloso e irresponsabile. Abbiamo mandato alla Russia il messaggio chiaro che una guerra nucleare non può essere vinta e che non dovrebbe mai essere combattuta“.