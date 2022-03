Che Dio ci aiuti 7 si farà ma senza Elena Sofia Ricci che ha deciso di salutare la fiction

La notizia era nell’aria già da svariato tempo e sembra proprio che i fan di Che Dio ci aiuti debbano farsene una ragione. Le novità intorno al prodotto sono svariate a partire dal fatto che la settima stagione dell’apprezzata fiction si farà ma i fan assisteranno al saluto del personaggi interpretato da Elena Sofia Ricci. Le dichiarazioni che tanto faranno chiacchierare sono dell’amministratore delegato di Lux Vide, la casa di produzione che si occupa della lavorazione della serie, che di fatto anticipano ed ufficializzano l’addio di Suor Angela.

Che Dio ci aiuti ritorna ma saluta Suor Angela: l’annuncio sull’addio di Elena Sofia Ricci

I fan della longeva serie televisiva possono tirare un sospiro di sollievo per il futuro del loro prodotto preferito.

I rumors e le voci degli ultimi mesi su di una fine di Che Dio ci aiuti sono infatti stati spazzati via dalle parole di Luca Bernabei amministratore delegato di Lux Vide, casa di produzione che si occupa della serie dal 2011.

In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il dirigente ha infatti affermato che la settima stagione si farà, dando però al contempo una cattiva notizia ai lettori. La serie dovrà infatti preparare il pubblico a dover fare a meno di Suor Angela, l’amato personaggio interpretato dall’attrice Elena Sofia Ricci.

“Elena inizierà la settima stagione, vedremo se la continuerà. È una persona seria, ama il suo pubblico ed è innamorata di suor Angela ma noi l’abbiamo strappata al teatro che è la sua passione. In ogni caso, il successo di serie come Che Dio ci aiuti sta proprio nel saperle rinnovare, cercando di mantenerle vicine al pubblico giovane.

Noi teniamo molto ai giovani, a dispetto di chi dice che non guardano la tv. Se faccio una serie su Gesù la penso per i non credenti e per i giovani, la sfida vera è questa“, aveva raccontato.

Ansa in questi giorni conferma l’ultima di scena della Ricci specificando che l’amore per il personaggio resta invariato.

Le parole di Valeri Fabrizi

Pare proprio che le indiscrezioni rilasciate da Valeria Fabrizi qualche tempo fa a Domenica in sulla partecipazione dell’attrice siano quindi state confermate. L’attrice aveva infatti dichiarato: “Non la vuole più fare Elena”, aggiungendo che “Mi dispiace per il pubblico. Prenderanno qualcun altro“.