L’Isola dei Famosi accoglie due nuovi concorrenti, si arricchisce il cast del reality: l’indiscrezione

Novità in arrivo a L'Isola dei Famosi, che ha preso il via lunedì sera con la nuova edizione: il cast si rimpolpa con l'arrivo di due nuovi concorrenti, l'indiscrezione.

Si arricchisce il cast di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, cominciata lunedì sera. Dopo l’approdo in Honduras dei primi naufraghi ufficiali, con il tradizionale salto in mare dall’elicottero, la produzione starebbe pensando di rimpolpare la rosa di concorrenti con l’arrivo di due nuovi volti femminili. Al momento le identità restano top secret, ma si vocifera già chi potrebbe essere una delle due neo-naufraghe.

L’Isola dei Famosi: in arrivo due nuovi concorrenti

Lunedì sera è andata in onda la prima puntata ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi alla conduzione.

Una puntata che ha visto, come di consueto, l’approdo in Honduras dei concorrenti attraverso il consueto e temerario salto in mare dall’elicottero. Tuttavia, dopo soli pochi giorni, il cast potrebbe rimpolparsi con l’arrivo di nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco in questa adrenalinica avventura.

Secondo quanto riporta il settimanale Chi di Alfonso Signorini, notizia rilanciata anche da Novella2000, sarebbero due i neo-naufraghi pronti ad aggiungersi al già folto cast di questa edizione. Le identità restano al momento segrete, anche se il settimanale anticipa che si tratterebbe di “due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori“.

Non è ancora sicuro se le nuove concorrenti approderanno in Honduras già nella diretta di questa sera o nelle successive puntate. Una di queste, stando ai rumors circolanti nelle ultime ore, potrebbe essere Patrizia Bonetti, modella ed ex concorrente del Grande Fratello.

L’Isola dei Famosi e le emozioni della prima puntata

Novità che arrivano a pochi giorni dalla prima puntata di questa nuova edizione, che ha visto Ilary Blasi indiscussa mattatrice.

Prima con una stoccata a Delia Duran, presente in studio per supportare Lory Del Santo e il compagno, entrambi in gara nel reality.

E, a seguire, una neanche troppo velata frecciatina ad Alfonso Signorini sui loro trascorsi al GF Vip, quando il giornalista prese il suo posto alla conduzione lasciandola così a mani vuote.

Guardando invece alle dinamiche di gioco, sono andate in scena le prime sfide tra i concorrenti e l’elezione della coppia di naufraghi leader: Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belén e Cecilia. Proprio dalle sorelle Rodriguez è arrivato anche un commovente messaggio di supporto per la loro esperienza nel reality.