Buon compleanno Mina: su Instagram Benedetta Mazzini dedica un dolce messaggio di auguri per la madre

Come ogni anno Benedetta Mazzini, il 25 marzo, dedica un post sul suo profilo Instagram per augurare buon compleanno a Mina, la sua celebre e amata mamma. Il suo messaggio.

Anna Maria Mazzini meglio conosciuta come Mina. Gli aggettivi per descriverla si sprecherebbero e non riuscirebbero a dare abbastanza adito al suo personaggio e alla sua voce. Il 25 marzo di ogni anno la figlia Benedetta Mazzini pubblica sul suo profilo Instagram un post con varie fotografie per festeggiare il compleanno di sua madre, la più grande voce italiana. Anche quest’anno ha dedicato un dolce pensiero alla mamma.

Benedetta Mazzini: il post per il compleanno di Mina

Nata il 25 marzo 1940, Mina oggi spegne ben 82 candeline. Nonostante il ritiro a vita privata è sempre amata da tutte le generazioni e continua a fare sognare con la sua voce grazie alle pubblicazioni annue di nuovi album.

Si sa, la mamma è sempre la mamma. Ogni anno, infatti, il 25 marzo la figlia di Mina, Benedetta Mazzini, pubblica su Instagram alcuni scatti della madre per augurarle buon compleanno. Anche quest’anno l’attrice e conduttrice non è mancata all’appuntamento. Ha, infatti, condiviso un post di 5 fotografie in bianco e nero della madre. A corredo delle immagini una semplice didascalia: “Buon compleanno Mamy adorata” con tanto di emoticon di cuori e torta. A rendere ancora più speciale il dolce messaggio di auguri vi sono anche gli hashtag #numero1 #sanguedelmiosangue #famiglia.

Benedetta Mazzini: l’orgoglio di essere figlia di Mina

L’anno scorso, 2021, Benedetta Mazzini oltre fare semplicemente gli auguri alla celebre mamma aveva aggiunto anche “Sei l’essere marziano più umano che io conosca”.

Nel 2020, invece, per gli 80 anni della diva, aveva scritto un lungo messaggio facendo anche dei riferimenti alla situazione pandemica che imperversava. “Nel giorno del compleanno di mia madre, la persona che amo di più e più importante della mia vita, ringrazio Dio che la mia famiglia e i miei amici stiano bene”, aveva scritto Benedetta Mazzini oltre a: “Questa donna meravigliosa che ogni giorno sono orgogliosa di chiamare Mamma” e tantissimi altri pensieri.

La foto inedita di Mina pubblicata dalla figlia Benedetta Mazzini

Era il 2019 quando Benedetta Mazzini deliziava tutti i suoi follower con una nuova immagine della madre. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, ritraeva Mina e il fidanzato di Benedetta seduti sul divano intenti a guardare la televisione. Nell’immagine Mina, girata di schiena, indossa occhiali da sole scuri e il suo celebre chignon ramato. È la sua prima immagine “pubblica” dopo anni di assenza.