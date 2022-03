Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci torna con un omaggio a Mina nella semifinale ricca di ospiti

Il Cantante Mascherato ritorna in scena nella prima serata di venerdì 25 marzo 2022 con la seconda scoppiettante semifinale condotta da Milly Carlucci. La presentatrice ha preparato un quinto appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena per tenere incollato il pubblico agli schermi di Rai1: Spazio dunque all’arrivo di ospiti come Al Bano e Gigi D’Alessio, che si esibiranno con le maschere sulle note dei loro successi, Cristina D’Avena e Alba Parietti. Appuntamento alle ore 21:30 circa con la giuria composta da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e da Arisa, che se la dovrà vedere anche con la comparsa di due nuovi cantanti mascherati: Gatta e Pulcino.

Scopri tutti gli ospiti impegnati nei nuovi duetti e le novità del sesto appuntamento de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: gli ospiti della sesta puntata dello show

La trasmissione più misteriosa della televisione torna in onda per mettere in scena la sua seconda semifinale dopo che nella prima sono stati eliminati Medusa e Drago, dietro i quali si nascondevano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale.

Il Cantante Mascherato va in onda con la sesta puntata venerdì 25 marzo 2022, quando la serata si aprirà con lo spareggio tra Lumaca e gli ultimi due arrivati Pulcino e Gatta, vogliosi di rubare il posto in finale ai misteriosi cantanti che si nascondono dentro il gigante guscio della maschera.

Il Cantante Mascherato: cosa succede nella seconda semifinale

La sesta puntata dello show sarà ricca di sorprese ed ospiti. Ancora una volta verrà riproposto il format dei duetti che coinvolgeranno i due superospiti di puntata Al Bano e Gigi D’Alessio.

I due cantanti si aggiungeranno ad Arisa per accompagnare le maschere nel canto dei loro successi in questo ordine: Volpe- “È la mia vita” vs. Soleluna- “Nostalgia canaglia” con Al Bano; Lumaca o Gatta- “Non mollare mai” vs.

Camaleonte- “Mon Amour” con Gigi D’Alessio; Pinguino- “Mi sento bene” vs. Pulcino o Lumaca- “Sincerità” con Arisa.

Durante la puntata ci sarà poi spazio per un omaggio della trasmissione a Mina fatto da Alba Parietti e Cristina D’Avena. A disposizione dei quattro giudici tornerà invece la maschera d’oro che darà loro la possibilità di svelare l’identità di una cantante misterioso.