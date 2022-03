Charlène di Monaco in fuga da Palazzo: la decisione della principessa di isolarsi presso Roc Agel

Charléne di Monaco e il marito Alberto in contro ad una separazione definitiva: lei fugge da palazzo Grimaldi, rifugiandosi a Roc Agel. La situazione reale in questo momento

Periodo elettrico per la famiglia reale di Monaco: il matrimonio tra Charlène e Alberto sembra proprio essere in crisi definitiva. Il ritorno a palazzo della principessa non era riuscito a placare le voci che ruotavano attorno alla famiglia, descrivendo una tensione latente, molto forte, tra l’ex nuotatrice e Alberto. Al momento sembra che Charlène abbia deciso di rimanere presso Roc Agel, locus amoenus immerso nella natura, sede anche del suo momento di riabilitazione dopo alcuni problemi di salute.

Charlène di Monaco a Roc Agel: la principessa si allontana dal palazzo reale

Dopo un periodo di tensione tra lei e il marito, Alberto di Monaco, la principessa Charléne fugge da palazzo Grimaldi e decide di rimanere a Roc Agel, nota località immersa nella natura, dove la principessa aveva anche trascorso il suo personale momento di riabilitazione dopo i suoi noti problemi di salute.

Dopo il suo ultimatum arriva l’ufficiale notizia del suo allontanamento dalla famiglia reale, sottolineando ancora una volta la forte crisi che attanaglia il matrimonio.

I problemi di salute della principessa dietro la decisione di allontanarsi da Monaco

Charlène, negli ultimi anni, ha dovuto sopportare alcune gravi debilitazioni che l’hanno costretta a isolarsi e prendersi cura della sua salute: una grave infezione respiratoria le è costata numerosi interventi chirurgici, alquanto importanti.

Anche la situazione all’interno della famiglia reale, soprattutto con le cognate Caroline e Stéphanie, non paiono essere delle migliori: tra le mura del palazzo si sarebbero scatenate alcune liti e pettegolezzi, che vedono protagoniste le tre donne.

La principessa ha anche esposto la sua necessità di staccarsi per qualche tempo da tutta questa confusione, per trovare la pace presso Roc Agel, senza essere al centro di alcuna faida famigliare o stress eccessivo.

L’ultimatum rimane sempre lo stesso: se non verrà rispettata la sua decisione, il divorzio dal marito Alberto sarà l’unica soluzione.