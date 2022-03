Gabriele Muccino commenta il pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock: “Mi addolora che ieri sia inciampato”

La serata degli Oscar si è ormai conclusa da diverse ore, ma la polemica per il gesto commesso da Will Smith ai danni del collega Chris Rock fa ancora molto discutere. Anche Gabriele Muccino, che conosce bene la star, è intervenuto in queste ore sui social per commentare l'accaduto.

Questa notte si è tenuta la tanto attesa cerimonia degli Oscar, momento in cui ogni anno l’Academy consegna l’ambita statuetta d’oro agli autori e agli attori che si sono particolarmente distinti. Tra le grandi sorprese di quest’edizione (la 94ª per la precisione), uno spiacevole incidente ha in queste ore attirato l’attenzione dei cinefili, il colpo assestato da Will Smith al collega Chris Rock, reo di aver fatto una battuta di troppo su sua moglie (Jada Pinkett Smith). Mentre in queste ore si discute moltissimo del gesto, con moltissime star che hanno commentato sui social, anche il regista Gabriele Muccino ha approfittato dei social per parlare dell’accaduto.

Will Smith colpisce Chris Rock sul palco degli Oscar: i dettagli dell’accaduto

Come ogni anno, anche stanotte c’è stata grandissima attesa per la 94ª edizione degli Oscar, momento in cui autori e attori ricevono un riconoscimento per il lavoro svolto in un determinato film. Solitamente l’evento prevede l’intervento di numerosi artisti, che solitamente tengono un discorso o intrattengono il pubblico con qualche battuta prima di consegnare il premio per una determinata categoria.

Anche ieri sera, dunque, sono stati moltissime le star salite sul palco per consegnare l’ambita statuetta e tra questi Chris Rock aveva il compito di consegnare il premio per il Miglior documentario.

Il comico si è lasciato andare prima a qualche battuta, riferendosi a turno ad alcuni colleghi presenti in sala. Si è soffermato anche su Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, con una gag sull’alopecia di cui quest’ultima soffre e la cosa ha non è stata affatto gradita.

In quel momento infatti l’attore è salito sul palco e ha assestato un pugno al collega, per poi tornare al suo posto ed esclamare: “Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fo***ta bocca”.

Un gesto che, come si poteva immaginare, non solo ha gelato la sala ma ha anche scatenato numerose polemiche sui social. Tra chi è intervenuto per commentare l’accaduto anche Gabriele Muccino, regista che in passato ha lavorato con Will Smith (per La ricerca della felicità e Sette Anime).

Gabriele Muccino sul pugno che Will Smith ha dato al collega Chris Rock

Come anticipato, dunque, in molti sono intervenuti sui social per commentare ciò che è successo durante la notte degli Oscar.

Anche Gabriele Muccino, che non solo ha lavorato con Will Smith ma con quest’ultimo ha anche un rapporto d’amicizia, è intervenuto sui social per commentare la sgradevole situazione.

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita – ha scritto il regista su Twitter – Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora“.

L’autore ha quindi condannato il gesto, come del resto hanno fatto in molti in queste ore; nonostante ciò però ricorda anche che lo scivolone della star è stato causato da una situazione per cui soffre da molto tempo e che per questo si è fatto annebbiare dalla collera.